Агентство отмечает, что означает уход ExxonMobil из Норвегии, которая присутствовала на этом рынке более века. О планах продать свои активы в Норвегии американская компания сообщила еще в июне, указывает Reuters.

Reuters сообщило об уходе ExxonMobil из Норвегии

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