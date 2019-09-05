Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceReuters сообщило об уходе ExxonMobil из Норвегии

1 фото
Агентство отмечает, что означает уход ExxonMobil из Норвегии, которая присутствовала на этом рынке более века. О планах продать свои активы в Норвегии американская компания сообщила еще в июне, указывает Reuters.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ExxonMobil уходит из нефтегазового сектора Норвегии после 125 лет работы

Вести.Финанс16:18

Reuters сообщило об уходе ExxonMobil из Норвегии

Rambler News Service13:40

Американская ExxonMobil уходит из Норвегии

ПРАЙМ13:27
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек

Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС 20:53
Авто

Mitsubishi ASX в августе вернулся в тройку бестселлеров марки в России

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в августе составили 1900 машин (-1%).
Автостат 08:42
Происшествия

Прокурор требует максимальный срок подростку по убийству в Псебае

РЕН ТВ 10:16
Политика

Путин: космодром «Восточный» открыт для иностранных партнеров

Россия уже сотрудничает в рамках «Восточного» с Индией, Китаем и Европой. Иностранные заказчики заинтересованы в пусках с космодрома.
Экономика сегодня 05:16
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости 17:45
Гаджеты

Honor представил новый смартфон Honor 20s

Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Армия и оружие

Назван срок развертывания запрещенных договором РСМД ракет в США

Свободная Пресса вчера в 22:02
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE снова подешевел

Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на «облегченный» флагман Mi 9 SE.
Megaobzor.com 14:31
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана

Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Происшествия

В Колпино иномарка сбила двоих детей

Online47.ru 13:45
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания 13:52
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru 12:10
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Происшествия

Обыски в штабе Навального и ФБК завершились

Ведомости 18:24
Происшествия

Во Владикавказе произошла давка в торговом центре во время распродажи

Во Владикавказе во время распродажи в торговом центре "Столица" произошла давка.
ТАСС 13:17
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия 19:57
Армия и оружие

В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе

"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
ТАСС 21:00
Политика

Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между Россией и Украиной

В ходе встречи обсуждался вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.
REGNUM 14:50
Политика

МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Общество

В новосибирском метро установят мемориальную доску в честь Ким Чен Ира

RuNews24.ru 13:24
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Бывший муж Елены Валюшкиной вышел в свет с молодой женой

Бывший супруг Елены Валюшкиной, 61-летний Александр Яцко, появился на красной дорожке вместе со второй супругой Дарьей.
StarHit.ru 17:30
Гаджеты

Обновленный iPhone XR выйдет в новых цветах

The GEEK 15:23
Общество

Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей

Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Экономика

Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 04:43
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию

С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 10:49
Космос

OneWeb первой охватит интернетом всю Арктику

Радиочастотный спектр вчера в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
ExxonMobil
Американская компания
Американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации. Штаб-квартира компании расположена в городе Ирвинг, пригород Далласа, штат Техас.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное