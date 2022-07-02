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Reuters сообщило о решении правительства Германии взимать сбор со всех потребителей газа

Немецкое правительство планирует взимать сбор со всех потребителей газа, чтобы поддержать поставщиков "голубого топлива" в условиях прогрессирующего роста цен на поставки газа, сообщило информагентство Reuters
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ПРАЙМ
Дополнительный сбор хотят ввести для помощи поставщикам топлива, которые столкнулись с ростом цен на импорт.
Газета.Ru
Отмечается, что дополнительные расходы на замещение газа из России будут распределяться между всеми потребителями газа через организацию Trading Hub Europe, объединяющую операторов газовых сетей.
РИА Новости
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер также не исключал, что Россия может полностью перекрыть газ.
РБК

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