Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что отказался признать Россию страной-спонсором терроризма, как ранее требовал Владимир Зеленский, потому что "это не методика Франции".
Страны G7 попросили Китай «оказать давление на Россию», чтобы она прекратила проведение операции по защите Донбасса и вывела свои войска, говорится в коммюнике саммита «семёрки», который проходил в баварском замке Эльмау на юге Германии.
Польша намерена выставить счет российскому «Газпрому», потребовав компенсации за потери, которые понесла польская сторона из-за прекращения поставок газа в страну, заявил министр государственных активов страны Яцек Сасин во время конференции, проходившей в польском Сенате.