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Reuters: страны G7 рассматривают установление предельных цен на российскую нефть

Страны Группы семи (G7) решили найти возможность установить предельные цены на нефть из России, сообщает
 агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.
Lenta.ru
Саммит «Большой семерки» под председательством Германии пройдет 26—28 июня в замке Эльмау в Баварии.
Евразия Daily
Среди приглашенных участников – лидеры Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала, ЮАР.
Smotrim.ru
Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
Евразия Daily

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Страны G7 с партнерами изучат способы сдерживания цен на нефть – СМИ
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