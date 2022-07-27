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Reuters: страны G7 введут потолок цен на российскую нефть к 5 декабря

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) намерены ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря, сообщает агентство Reuters
 со ссылкой на высокопоставленного чиновника из G7.
Коммерсантъ
"Цель - подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время", - заявил источник.
ТАСС
Также отмечается, что страны "Большой семерки" хотят, "чтобы цена на российскую нефть была установлена покупателями на уровне выше стоимости российской добычи".
ПРАЙМ
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае введения ценового потолка, который окажется ниже затрат на добычу ресурса.
DP.RU

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