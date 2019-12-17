с чего всё началось

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Политика Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа назначено на среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.

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Экономика Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).

Общество Названы самые опасные алкогольные напитки По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.

Происшествия После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.

Спорт Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.

Здоровье Володин указал на низкую зарплату врачей В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.

Энергетика «Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.