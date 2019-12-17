Экономика

ВедомостиВедомостиReuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось
О том, что чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ другой госструктуре, 17 декабря сообщило агентство Reuters
 со ссылкой на собственные источники.
Коммерсантъ14:22

Подробнее о событии

ЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка

Ведомости15:35

Контрольный пакет его акций может уйти от ЦБ

Коммерсантъ14:22

Reuters узнал об обсуждении плана смены крупнейшего акционера Сбербанка

РБК10:15

ЦБ может передать акции Сбербанка

Дождь11:30

Власти задумались о передаче контроля над Сбербанком от ЦБ другой госструктуре

Forbes08:53

Reuters: акции Сбербанка могут перейти от ЦБ РФ другой структуре

Фонтанка.Ру08:39

Reuters: ЦБ может передать контрольный пакет акций в Сбербанке другой госструктуре

ТАСС08:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:04, Ашберн
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

Газета.Ru 16:22
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Политика

Захарова прокомментировала протесты в Киеве

Lenta.ru 14:59
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru 15 декабря в 14:49
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Ведомости 07:22
Спорт

WADA передало РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб

РУСАДА получило от WADA 15 дел по результатам перепроверки допинг-проб, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замгнедиректора Российского агентства Маргариту Пахноцкую.
ProstoProSport 03:23
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита вызвала фурор в Сети

Певица заверила, что снимок не был отредактирован в фотошопе. В Сети Лолита поделилась новым снимков.
Privet-Rostov.ru 00:33
Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец 09:57
Политика

Лавров назвал иллюзией построение безопасности в Европе вокруг НАТО

Построение евроатлантической безопасности только вокруг НАТО является иллюзией.
Известия 19:38
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 17:01
Космос

На Байконур доставили первую партию спутников OneWeb

Первая партия спутников британской компании OneWeb в понедельник прибыла на космодром Байконур. Их доставили самолетом Ан-124-100.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Авто

Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий

Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
Колёса.ru 15:09
Культура

Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

КиноПоиск вчера в 04:10
Футбол

Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов

Bethub.org 09:32
Армия и оружие

Уничтожить целую страну: эксперт оценил мощь ракеты «Воевода»

РЕН ТВ 17:36
Политика

Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС

Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
ТАСС 17:28
Футбол

Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе

Спорт-Экспресс 16:30
Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку

Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
РИА Новости вчера в 08:33
Наука

Одиссея судна «Академик М. А. Лаврентьев»: как исследуют Тихий океан

Именно поэтому экспедиция НИС "Академик М. А. Лаврентьев" в мае 2016 занималась не только геологическими исследованиями, но и изучением живых организмов, обитающих в районе вулкана Пийпа.
Популярная механика 04:15
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Происшествия

Появилось видео из дома в Ленобласти, где был найден арсенал оружия

RT на русском 03:37
Космос

Китай успешно запустил два новых спутника системы «Бэйдоу»

С космодрома Сичан, расположенного на юго-западе Китая в провинции Сычуань, был успешно произведён запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы «Бэйдоу».
Свободная Пресса 17:07
Политика

Украина переплатила $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Андрей Деркач заявил, что сумма превысила $1,5 млрд за пять лет. По мнению депутата, это скромные подсчеты экспертов.
Деловое.ТВ 09:11
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» стал лидером российского проката

Gazeta.SPb вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Тест на беременность» призналась, почему скрывала дочь

Съемки второго сезона сериала «Тест на беременность» затянулись на два года и восемь месяцев.
Wday.ru вчера в 10:30
Кино

Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Вечерняя Москва вчера в 18:55
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru 13:12
Экономика

«Сафмар» опровергла интерес к покупке Красноярской ГРЭС-2

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что группа "Сафмар" Михаила Гуцериева являлась одним из претендентов на покупку Красноярской ГРЭС-2 у ОГК-2 (входит в ГЭХ).
ТАСС 10:40
Экономика

ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
РБК 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное