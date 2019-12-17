Экономика

ВедомостиВедомостиReuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
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с чего всё началось
О том, что чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ другой госструктуре, 17 декабря сообщило агентство Reuters
 со ссылкой на собственные источники.
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