с чего всё началось

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Авто Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Экономика Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году.

Политика Лавров назвал безопасность только вокруг НАТО иллюзией Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал построение эффективной системы безопасности только вокруг НАТО иллюзией.

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.

Здоровье В модернизации первичного звена не смогут принять участие 38 регионов Регионам придется найти способ сделать свои территориальные программы госгарантий бездефицитными, если они хотят принять участие в проекте модернизации первичного звена здравоохранения на 2020—2024 годы.

Авто Nissan полностью обновит линейку кроссоверов Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.

Политика Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.

Культура Киркоров станет Султаном в новогоднем мюзикле на НТВ В канун Нового года в эфире телеканала НТВ состоится премьера мюзикла из композиций на стихи Михаила Гуцериева — «Тысяча и одна ночь, или Территория любви».

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Транспорт Минобороны решит проблему российского аэропорта Проблему первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево собирается решить Министерство обороны России.

Происшествия Экс-губернатор Хорошавин пропал из СИЗО Хотя в рамках расследования нового уголовного дела о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 2014 года, Хорошавину обязаны предоставлять возможность встречи с адвокатами, последнее общение состоялось почти месяц назад, 18 ноября, в СИЗО Южно-Сахалинска.

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной опроверг информацию о расставании с певицей Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг певицы Полины Гагариной, опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram скриншот статьи, в которой говорится о том, что артистка ушла от него к шоумену Евгению Бондаренко.

Энергетика «Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.