Экономика
ВедомостиReuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
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с чего всё началось
О том, что чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ другой госструктуре, 17 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.Коммерсантъ14:22
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