Экономика
ВедомостиЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка
Чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от Центробанка другой госструктуре, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, близких к сторонам обсуждения.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
О том, что чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ другой госструктуре, 17 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.Коммерсантъвчера в 14:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:36, Ашберн
Политика
Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
Армия и оружие
В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны
На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
Интернет
Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года
Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Политика
В Евросоюзе признали создание ГТС на Украине завершенным
В энергосообществе Евросоюза (ЕС) признали, что на Украине завершено создание газотранспортной системы (ГТС), независимой от компании «Нафтогаз».
Происшествия
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом
Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Экономика
С 1 января 2020 года МРОТ вырастет на 850 рублей
На сегодняшний день МРОТ составляет 11280 рублей. Новая сумма минимального размера оплаты труда будет установлена с 1-ого января 2020 года.
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе
Киберспорт
Warcraft III: Reforged выйдет 29 января 2020 года
Первоначально компания собиралась выпустить игру до конца 2019 года, но теперь окончательная дата стоит на 29 января.
Экономика
Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова показала фото своей особенной дочери
42-летняя телеведущая Светлана Зейналова показала фотографию своей дочери Александры, у которой в 1,5 года обнаружили аутизм.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Общество
«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла
Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.
Экономика
СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам
Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом
Новый кроссовер Toyota Raize сделан на базе Daihatsu Rocky, но здесь доработали дизайн и характеристики.
Технологии
Ученые рассказали, какой новогодний подарок сделает ребенка счастливым
Если взрослые удовлетворяют исключительно материальные потребности ребенка с самого раннего детства, то стоит ли удивляться тому, что однажды врожденное любопытство притупляется, а открытый взгляд на мир сужается.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Армия и оружие
Более миллиона сирийцев вернулись домой с помощью Минобороны РФ
Около полумиллиона беженцев вернулись после окончания боевых действий в свои дома в Сирии благодаря помощи Минобороны РФ.
Политика
Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена
Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния, США) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги "Личное дело" (Permanent Record), автором которой является бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
Экономика
Новые пошлины, акцизы и налоги. Что изменится для бизнеса с 1 января
"ДП" сделал подборку важных для бизнеса нововведений в российском законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.