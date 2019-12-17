Экономика
ВедомостиReuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
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На уровне российского правительства обсуждается возможность передачи контрольного пакета акций Сбербанка (50% плюс одна акция) от Центробанка другой государственной структуре, сообщает 17 декабря Reuters со ссылкой на близкие к сторонам обсуждения источники.Фонтанка.Ру08:39
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