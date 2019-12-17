с чего всё началось

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

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Футбол «Бавария» обыграла «Фрайбург», «Боруссия» догнала «Лейпциг» В другом матче тура «Боруссия» из Менхенгладбаха дома выиграла у «Падерборна» со счетом 2:0. Менхенгладбахцы сравнялись по набранным очкам с «Лейпцигом», но уступают им по дополнительным показателям — у обоих клубов по 34 очка.