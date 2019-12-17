Экономика

ВедомостиВедомостиReuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось
О том, что чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ другой госструктуре, 17 декабря сообщило агентство Reuters
 со ссылкой на собственные источники.
Коммерсантъвчера в 14:22

Подробнее о событии

ЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка

Ведомостивчера в 15:35

Reuters: акции Сбербанка могут перейти от ЦБ РФ другой структуре

Фонтанка.Рувчера в 08:39

Reuters узнал об обсуждении плана смены крупнейшего акционера Сбербанка

РБКвчера в 10:15

Первый зампред ЦБ РФ назвал слухами передачу акций Сбербанка другой госструктуре

ПРАЙМвчера в 10:29

Власти задумались о передаче контроля над Сбербанком от ЦБ другой госструктуре

Forbesвчера в 08:53

Контрольный пакет его акций может уйти от ЦБ

Коммерсантъвчера в 14:22

Reuters: ЦБ может передать контрольный пакет акций в Сбербанке другой госструктуре

ТАССвчера в 08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 22:36, Ашберн
Происшествия

В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей

Воспитатель детского сада в Биробиджане Еврейской АО, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, сообщает мэрия города в четверг.
РИА Новости 21:45
Общество

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда 09:21
Политика

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу

В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Вести.Ru 20:30
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 00:49
Общество

В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery

В соцсетях опубликована информация о том, что сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами.
РИА Новости 19:57
Общество

Госдума приравняла сжигание мусора к его утилизации

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который приравнивает сжигание мусора к переработке, если во время этого процесса вырабатывается тепло или электроэнергия, сообщает Би-би-си.
Афиша Daily вчера в 09:03
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС 16:00
Биатлон

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Чемпионат вчера в 10:37
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Политика

Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными

Украинская делегация сорвала договоренности по обмену задержанными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками на встрече в Минске в среду, 18 декабря, сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Газета.Ru 15:23
Спорт

В WADA захотели пересмотреть дела оправданных российских спортсменов

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер захотел пересмотреть дела оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Lenta.ru 15:16
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости 21:16
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев набрал одно очко

В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.
Матч ТВ 21:41
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 16 декабря в 13:18
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
РБК 16:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м

В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Wday.ru 07:16
Общество

В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
BFM.ru 14:54
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro признан мощнейшим среднеуровневым смартфоном

Смартфон Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi признан мощнейшей в мире среднеуровневой моделью.
OAnews 07:28
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском 04:11
Религия

Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая

Дни24 16:05
Шоу-бизнес

Актриса Мейтленд Уорд объяснила, что ушла из Disney в порно ради денег

Бывшая диснеевская актриса Мейтленд Уорд рассказала, почему покинула студию Disney, предпочтя ей съёмки в кино для взрослых.
Discover24 02:59
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
РИА Новости Крым 12:56
Кино

В Сети появился первый тизер продолжения фильма «Тихое место»

18 декабря компания Paramount Pictures выпустила релиз первого тизера продолжения фильма ужасов «Тихое место».
Телепрограмма 10:09
Транспорт

СМИ узнали об установке американских двигателей на «кукурузники»

РБК 21:36
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 14:22
Футбол

«Бавария» обыграла «Фрайбург», «Боруссия» догнала «Лейпциг»

В другом матче тура «Боруссия» из Менхенгладбаха дома выиграла у «Падерборна» со счетом 2:0. Менхенгладбахцы сравнялись по набранным очкам с «Лейпцигом», но уступают им по дополнительным показателям — у обоих клубов по 34 очка.
Sportbox.RU 16:23
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM 02:15
Экономика

Частным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам

Законопроект Минприроды о либерализации доступа частных золотодобытчиков к крупным российским недрам, не согласован в правительстве и может быть не принят.
News.ru вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное