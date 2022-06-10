Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) стала основным перестраховщиком для российских судов, в том числе для танкеров «Совкомфлота», после введения западных санкций, сообщили источники Reuters.
По оценкам собеседников агентства, гарантий, которые предоставит РНПК российским страховщикам, хватит для обеспечения работы российских танкеров без потребности пользоваться услугами западных компаний, переставших работать с РФ.
"Увеличение гарантированного капитала РНПК [до 750 млрд рублей] расширит возможности российских страховщиков в сфере перестрахования рисков внутри России и управления новыми санкционными рисками", - заявил источник агентства.
Российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии в связи с высказыванием президента России Владимира Путина о внешней политике императора Петра I. Об этом говорится в сообщении на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.