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Reuters узнал, что РНПК стала главным перестраховщиком танкеров из России

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) стала основным перестраховщиком для российских судов, в том числе для танкеров «Совкомфлота», после введения западных санкций, сообщили источники Reuters.
РБК
По оценкам собеседников агентства, гарантий, которые предоставит РНПК российским страховщикам, хватит для обеспечения работы российских танкеров без потребности пользоваться услугами западных компаний, переставших работать с РФ.
Московский Комсомолец
"Увеличение гарантированного капитала РНПК [до 750 млрд рублей] расширит возможности российских страховщиков в сфере перестрахования рисков внутри России и управления новыми санкционными рисками", - заявил источник агентства.
ТАСС
Также в Лондоне находится Lloyd's of London — рынок страхования и перестрахования.
РБК

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