Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаза», сообщает Reuters со ссылкой на источники. Клиника принадлежит крупной страховой компании «Согаз», пишет агентство.

Reuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»

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