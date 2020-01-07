Политика

ВедомостиВедомостиReuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»

Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаза», сообщает Reuters со ссылкой на источники. Клиника принадлежит крупной страховой компании «Согаз», пишет агентство.
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Российских наемников, раненных в военных операциях, по некоторым данным, лечила частная клиника в Петербурге

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Reuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»

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Reuters: раненых бойцов ЧВК «Вагнер» лечат в клинике компании «Согаз», связанной с окружением Путина

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Znak.com11:01

СМИ: Российских наемников, раненых в Сирии и Ливии, лечат в Петербурге

Росбалт10:20

Reuters: воевавших в Сирии и Ливии наемников бесплатно лечат в петербургской клинике, владельцы которой связаны с семьей Путина

Медиазона09:06

Reuters: секретных наемников после секретных войн лечат в Санкт-Петербурге

Красная весна10:23
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:31, Ашберн
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Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
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В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Дождь 05:51
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Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
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Крейсер «Маршал Устинов» внепланово перебрасывается к берегам Сирии

Мощнейший корабль Российской Федерации крейсер «Маршал Устинов» вошел в воды Средиземного моря и направился к берегам Сирии.
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Представлены первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

Компания Panasonic представила первые в мире очки виртуальной реальности, поддерживающие изображение сверхвысокой чёткости и технологию High Dynamic Range (HDR), на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, США.
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Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
Газета.Ru 10:24
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье южноуральский срочник найден

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкалье, найден живым и здоровым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Комитет-совет солдатских матерей России.
Доступ1 вчера в 00:54
Политика

Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 09:10
Политика

Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
REGNUM 09:20
Политика

Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

Более 7,3 тысячи гражданам РФ было отказано во въезде на Украину в 2019 году, сообщила во вторник пресс-службам украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 09:20
Теннис

Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ 00:27
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
Российская газета 01:10
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей

Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
StarHit.ru вчера в 10:00
Хоккей

«Спартак» в третий раз подряд обыграл СКА в матче КХЛ

Московский "Спартак" одержал третью в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ победу над СКА из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:28
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Экономика

PwC предсказало «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз консалтингового агентства PwC.
BFM.ru 09:50
Общество

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

РИА Новости 08:40
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Гаджеты

18 смартфонов Huawei получат Android 10

На днях стало известно, какие из смартфонов будут обновлены до версии платформы Android 10 в этом году, ведь многие из моделей участвуют в программе бета-тестирования.
The GEEK 04 января в 09:04
Происшествия

В Японии выдали ордер на арест жены экс-главы Nissan

Прокуратура в Токио получила ордер на арест жены бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Kyodo News.
Коммерсантъ 06:55
Шоу-бизнес

65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото

Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
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Кино

Финальный трейлер хорора «Дракула» Netflix опубликовал в Сети

Национальная служба новостей 04 января в 11:30
Экономика

Падение доходов населения становится серьезной проблемой для России

Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».
ForPost 09:26
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

Первые позиции в рейтинге уже не в первый раз заняли Япония и Сингапур: их граждане могут ездить без виз в 191 и 190 государств мира соответственно.
Вести.Ru 08:19
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Ин-спейс.ру 06:15
Футбол

Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
РИА Новости 06:39
Здоровье

В Тульской области более 2500 человек заболели гриппом и ОРВИ

За прошедшую праздничную неделю с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 в Туле и области более 2500 человек заболело гриппом и ОРВИ, однако это ниже эпидемического порога и заболеваемости предыдущей недели на 43%.
Первый Тульский вчера в 05:13
Происшествия

Австралийские летчики показали полет в багровом от пожаров небе

Пресс-служба австралийский Королевских ВВС опубликовала 5 января видео полета транспортного самолета по району, охваченному лесными пожарами.
Известия вчера в 23:45
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