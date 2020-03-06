Представители ОПЕК и ОПЕК+ не смогли договориться о сроках продления существующего объема сокращения добычи нефти. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговоры завершились без договоренности, поскольку Россия не согласилась с дополнительным сокращением добычи.

Общество Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Общество За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.

Экономика 38 банков могут закрыться в России Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".

Политика Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».

Экономика Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.

Общество Предсказаны худшие последствия эпидемии коронавируса Ученые Австралийского национального университета опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии.

Футбол Французский футболист рассказал о процессе получения паспорта РФ Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Дамьен Ле Таллек заявил РИА Новости, что процессом получения им российского гражданства занимается его адвокат, паспорт должен быть готов к концу нынешнего сезона.

Политика Депутата от партии Зеленского радикалы забросали яйцами Депутат от партии президента «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, как после эфира на одном из телеканалов его забросали яйцами радикалы с битами.

Спорт Юрий Бородавко: Большунову далеко до звездной болезни Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью РИА Новости рассказал о характере Александра Большунова и проблемах Натальи Непряевой, поделился мнением о ситуации вокруг российского спорта и раскритиковал систему терапевтических исключений.

Технологии Вопрос об использовании операторами 5G связи снова отложен Операторам сотовой связи не дают разрешение использовать частоты, которые есть в их распоряжении, для того чтобы строить сети 5 поколения, сообщает газета «Ведомости».

Спорт Зеппельту отказали в выдаче российской визы Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы в России. Об этом он сообщил в социальных сетях.