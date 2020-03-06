Энергетика
BFM.ruИсточник сообщил о провале переговоров ОПЕК+
Представители ОПЕК и ОПЕК+ не смогли договориться о сроках продления существующего объема сокращения добычи нефти. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговоры завершились без договоренности, поскольку Россия не согласилась с дополнительным сокращением добычи.
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