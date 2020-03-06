Энергетика

BFM.ruBFM.ruИсточник сообщил о провале переговоров ОПЕК+

Представители ОПЕК и ОПЕК+ не смогли договориться о сроках продления существующего объема сокращения добычи нефти. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговоры завершились без договоренности, поскольку Россия не согласилась с дополнительным сокращением добычи.
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СМИ узнали о провале переговоров по сделке ОПЕК

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Алексашенко: Вне зависимости от итогов встречи стран ОПЕК, Россия будет сокращать добычу нефти

Эхо Москвы01:33

Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились

Lenta.ru10:34

Reuters: участники ОПЕК+ не договорились о новом сокращении добычи нефти

Коммерсантъ10:18

Россия не готова сокращать добычу нефти сверх уже существующих квот

Российская газета09:00

Источник: переговоры о будущем сделки ОПЕК+ «провалены»

ТАСС10:31

В Вене с шестичасовой задержкой началось заседание ОПЕК+ по коронавирусу

РБК10:40
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