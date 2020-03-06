Энергетика

РБКРБКReuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
Читать в источнике
Комментировать301
с чего всё началось

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
ТАСС06:37

Подробнее о событии

Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти

Комсомольская правда07:53

Reuters: участники ОПЕК+ не договорились о новом сокращении добычи нефти

Коммерсантъ10:18

Россия не готова сокращать добычу нефти сверх уже существующих квот

Российская газета09:00

СМИ: Россия намерена обвалить цены на нефть

Московский Комсомолец08:25

В Вене с шестичасовой задержкой началось заседание ОПЕК+ по коронавирусу

РБК10:40

Стало известно о намерении России обвалить цены на нефть

Lenta.ru07:23

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

ТАСС06:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 10:49, Ашберн

Комментарии

Общество

У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак

REGNUM 09:46
Политика

Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал два президентских срока подряд, указав на необходимость сменяемости власти в стране.
Слово и Дело 09:12
Политика

Новый премьер-министр Украины опроверг подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Киеве лежит гуманитарная ответственность перед украинцами, живущими в Крыму.
Газета.Ru 01:47
Политика

Завершились переговоры Путина и Эрдогана

Пресс-служба Кремля сообщает о завершении шестичасовых переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
iReactor вчера в 12:22
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
Говорит Москва 10:15
Происшествия

На телах украинской пары шахматистов обнаружены следы уколов

Lenta.ru 06:17
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Культура

HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета вчера в 14:00
Общество

В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет

Российская газета 08:35
Общество

Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран

Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Ведомости 07:38
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Происшествия

Найденные под Рязанью останки передали на экспертизу

REGNUM 09:57
Экономика

Переговоры о судьбе сделки ОПЕК+ завершились безрезультатно

Переговоры о судьбе венской сделки ОПЕК+ завершились безрезультатно. Об этом заявил источник в беседе с «Интерфаксом».
Экономика сегодня 10:26
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Плюс один +1 вчера в 07:02
Общество

Количество заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс. человек

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тыс. человек.
Коммерсантъ 07:51
Общество

Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию

Согласно тексту документа, с помощью договора о добровольном пенсионном страховании, российские женщины смогут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.
Deita.ru 03:45
Здоровье

При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек

Худший вариант предусматривает гибель 68 млн человек по всему миру. При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек.
Piter.tv 00:31
Гаджеты

До конца года ожидается выход десктопных процессоров AMD Ryzen 4000

Ресурс AnandTech поведал свежую информацию о будущих процессорах AMD на базе архитектуры Zen 3. Как ожидается, до конца текущего года выйдут первые версии десктопных и серверных процессоров Ryzen 4000, хотя их полномасштабное появление на рынке ожидается в 2021-м.
Игромания.ру 05:28
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Политика

СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника

В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Известия 06:05
Общество

Сын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца

Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя".
Газета.Ru 03:40
Политика

Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж

Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Ридус 08:40
Футбол

Роналдиньо освободили из-под ареста в Парагвае

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо освобожден из-под ареста в Парагвае после обвинения в использовании фальшивых документов для въезда в с страну.
Советский спорт 10:28
Космос

Марсоход Curiosity заснял самую детальную панораму Марса

Ровер Curiosity прислал детальную панораму Марса в самом высоком разрешении.
Портал Поиск вчера в 05:09
Культура

Роберт Дауни-младший присоединился к Киану Ривзу в Mortal Kombat 11

Дауни младший же предстал в ролике в образе Скорпиона.
Российская газета 07:26
Наука

Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше, чем мужчины

Одинаковые половые хромосомы позволяют женщинам жить дольше мужчин.
ToDay News Ufa вчера в 06:26
Армия и оружие

США заботят закупки Сербией российского оружия

Посольство США в Сербии 5 марта высказало озабоченность тем, что Белград приобретает российское военное оборудование, и призвало сербские власти отказаться от закупок вооружения, которые могли бы повлечь за собой американские санкции.
REGNUM 07:52
Авто

В РФ автомобили Renault начнут обновляться «по воздуху»

В России в скором времени будет запущена новая технология от компании Renault, которая позволяет обновлять медиасистемы машин «по воздуху».
Тарантас Ньюс 06:35
Общество

Заразившиеся на Diamond Princess граждане России выписаны из больницы

Напомним, 22 февраля 8 граждан России из 24, находившихся на борту, были эвакуированы в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, на котором быстро распространялось заражение коронавирусом.
Красная весна 09:42
Хоккей

Хет-трик Пуустинена принес «Сибири» третью победу над «Автомобилистом»

Новосибирская "Сибирь" в овертайме переиграла екатеринбургский "Автомобилист" в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина.
Газета.Ru 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное