Энергетика

РБКРБКReuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

«Если Москва не сократит добычу, то сделки не будет», — заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. На фоне сообщения Reuters о нежелании России идти навстречу ОПЕК мировые цены на нефть пошли вниз.
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с чего всё началось

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
ТАСС06:37

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Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении нефтедобычи

Газета.Ru07:54

Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти

Комсомольская правда07:53

Стало известно о намерении России обвалить цены на нефть

Lenta.ru07:23

СМИ: Россия отклонила предложение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Коммерсантъ06:57

Источник: РФ отклонила предложение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

News.ru06:43

Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

РБК05:46

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

ТАСС06:37
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