Экономика
РБКReuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
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Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Коммерсантъвчера в 17:45
СМИ: Венесуэльские месторождения переходят под контроль зарубежных партнеров
Московский Комсомолецвчера в 18:35
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Армия и оружие
CNN: США уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани
Пентагон опубликовал заявление, в котором говорится, что США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада, в результате которого погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, сообщает CNN.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили украинский ударный беспилотник
Ранее пресс-служба оборонного ведомства ЛНР сообщала, что Народная милиция в 2019 году уничтожила свыше 50 украинских ударных и разведывательных беспилотников.
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало о будущем.
Автоспорт
Врач рассказал, что Шумахер мало напоминает себя прежнего
Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, шесть лет назад перенесший тяжелую травму головы, в настоящее время мало напоминает себя прежнего, считает нейрохирург Никола Аччарри.
Политика
Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике
«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
Политика
NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани
Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Транспорт
На Кубани модернизируют 30 объектов на пути к Крымскому мосту
На Кубани в 2020 году модернизируют 30 различных объектов, в том числе дорог и путепроводов по направлению к Крымскому мосту.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Музыка
Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Хоккей
О чём говорят перед полуфиналом МЧМ по хоккею Россия — Швеция
Другой известный специалист Юрий Новиков назвал матч между Россией и Швецией "скрытым финалом".
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Политика
В США обрушился сайт призывной службы
Армия и оружие
Коалиция США сократила масштабы операций в Ираке
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* снижает интенсивность своих операций в Ираке, передаёт AFP.
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Шоу-бизнес
Кудрявцева поведала о самочувствии после операции на груди
Instagram Российская телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди.
Кино
Фильм «Вторжение» посмотрел миллион зрителей за 3 дня
Фильм Федора Бондарчука "Вторжение" за три дня посмотрел миллион зрителей в стране.
Футбол
«Арсенал» отклонил предложение «Ромы» о выкупе Мхитаряна
Лондонский "Арсенал" ответил отказом на предложение итальянской "Ромы" о выкупе за 10 миллионов евро армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, выступающего в команде из столицы Италии на правах аренды.
Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Политика
Украина планирует распространить вещание канала для Донбасса и на Крым
О планах Украины организовать вещание специального украинского телеканала, созданного на базе телеканала «UA|TV» не только в Донбассе, но и на территорию российского Крыма заявила новая назначенная на должность управляющей информационного вещания данного телеканала Елена Трибушная в интервью ресурсу «Детектор медиа», опубликованном 3 января.
Политика
ПЦУ пока не решается перенести Рождество - украинцы еще не готовы
Глава не канонической ПЦУ Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря, то есть по католическому обряду.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Технологии
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
Музыка
Новогодний выпуск «Вечернего Урганта» впервые в истории передачи снимался в гостях у телезрителей
Ведущий Иван Ургант и команда «Вечернего Урганта» в 1227-м выпуске впервые покинули студию в Останкино и отправились в гости к обычным телезрителям, чтобы поздравить их лично.
Футбол
Анчелотти рассказал, что мог возглавить «Ливерпуль» вместо Клоппа
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что мог возглавить «Ливерпуль» в 2015 году.
Футбол
15-летний футболист побил рекорд Неймара
Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Неймару, который в 2008 году принял участие в турнире в возрасте 15 лет и 11 месяцев.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Гаджеты