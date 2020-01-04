Экономика

РБКРБКReuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
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СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями

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Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам

Коммерсантъвчера в 17:45

СМИ: Венесуэльские месторождения переходят под контроль зарубежных партнеров

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Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

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Контроль над венесуэльской нефтью перешёл к иностранцам

News.ru06:17
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В ЛНР заявили, что сбили украинский ударный беспилотник

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Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
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На Кубани модернизируют 30 объектов на пути к Крымскому мосту

На Кубани в 2020 году модернизируют 30 различных объектов, в том числе дорог и путепроводов по направлению к Крымскому мосту.
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Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

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Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу

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О чём говорят перед полуфиналом МЧМ по хоккею Россия — Швеция

Другой известный специалист Юрий Новиков назвал матч между Россией и Швецией "скрытым финалом".
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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
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В США обрушился сайт призывной службы

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Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
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В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
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Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

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Украина планирует распространить вещание канала для Донбасса и на Крым

О планах Украины организовать вещание специального украинского телеканала, созданного на базе телеканала «UA|TV» не только в Донбассе, но и на территорию российского Крыма заявила новая назначенная на должность управляющей информационного вещания данного телеканала Елена Трибушная в интервью ресурсу «Детектор медиа», опубликованном 3 января.
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ПЦУ пока не решается перенести Рождество - украинцы еще не готовы

Глава не канонической ПЦУ Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря, то есть по католическому обряду.
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Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
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Из воинской части в Забайкалье сбежал солдат-срочник

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В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
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Новогодний выпуск «Вечернего Урганта» впервые в истории передачи снимался в гостях у телезрителей

Ведущий Иван Ургант и команда «Вечернего Урганта» в 1227-м выпуске впервые покинули студию в Останкино и отправились в гости к обычным телезрителям, чтобы поздравить их лично.
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Анчелотти рассказал, что мог возглавить «Ливерпуль» вместо Клоппа

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Футбол

15-летний футболист побил рекорд Неймара

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Неймару, который в 2008 году принял участие в турнире в возрасте 15 лет и 11 месяцев.
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Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
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