Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

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