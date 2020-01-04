Экономика

РБКРБКReuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
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с чего всё началось
Венесуэльская государственная компания PDVSA позволила некоторым партнерам взять под свой контроль нефтяные месторождения, сообщил
 Reuters со ссылкой на источники и бывшего министра нефти страны Рафаэля Рамиреса.
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Коммерсантъ03 января в 17:45

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