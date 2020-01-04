Экономика
РБКReuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
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с чего всё началось
Венесуэльская государственная компания PDVSA позволила некоторым партнерам взять под свой контроль нефтяные месторождения, сообщил Reuters со ссылкой на источники и бывшего министра нефти страны Рафаэля Рамиреса.Forbes04 января в 12:27
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Контроль над нефтяными месторождениями в Венесуэле, по некоторым данным, фактически перешел к иностранцам
Эхо Москвы04 января в 05:31
Венесуэльская компания PDVSA передала партнерам контроль над месторождениями
Ведомости04 января в 02:37
СМИ: Венесуэльские месторождения переходят под контроль зарубежных партнеров
Московский Комсомолец03 января в 18:35
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Коммерсантъ03 января в 17:45
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