Экономика
РБКReuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
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с чего всё началось
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.Коммерсантъ03 января в 17:45
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СМИ: Венесуэльские месторождения переходят под контроль зарубежных партнеров
Московский Комсомолец03 января в 18:35
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Коммерсантъ03 января в 17:45
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