Экономика

РБКРБКReuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters
 со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Коммерсантъ03 января в 17:45

Подробнее о событии

Контроль над венесуэльской нефтью перешёл к иностранцам

News.ruвчера в 06:17

СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями

РИА Новости03 января в 17:16

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

РБКвчера в 04:09

Венесуэльская компания PDVSA передала партнерам контроль над месторождениями

Ведомостивчера в 02:37

СМИ: Венесуэльские месторождения переходят под контроль зарубежных партнеров

Московский Комсомолец03 января в 18:35

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам

Коммерсантъ03 января в 17:45

Контроль над нефтяными месторождениями в Венесуэле, по некоторым данным, фактически перешел к иностранцам

Эхо Москвывчера в 05:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Космос

Навигационный спутник Глонасс-М ввели в строй раньше плана

Запущенный на орбиту 11 декабря спутник «Глонасс-М» ввели в строй на два дня раньше плана.
Журналистская правда 03 января в 06:35
Армия и оружие

NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 23:54
Футбол

Почему матчи Кубка Англии начнутся в необычное время

С 4 по 6 января в Англии пройдут матчи третьего раунда национального Кубка.
Евро-футбол.ру 02 января в 07:46
Хоккей

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира

Российская газета вчера в 11:53
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС вчера в 11:48
Армия и оружие

В ЛНР сбили украинский ударный беспилотник

РЕН ТВ вчера в 06:48
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

REGNUM вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова ответила хейтерам

Балерина пообещала и дальше делиться пикантными снимками в соцсетях. Анастасия Волочкова отправилась отдыхать в Таиланд.
Srnsk вчера в 18:05
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета вчера в 09:19
Шоу-бизнес

3-летний сын Ксении Собчак соглашается питаться только в ресторанах

3-летний сын Ксении Собчак соглашается питаться только в ресторанах Мальчик с детства привык к красивой жизни.
Экспресс газета вчера в 06:27
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

РБК вчера в 22:48
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Экономика

Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом

Как сообщал «Рамблер», «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа, это — элемент компромисса со стороны Украины, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Рамблер вчера в 05:03
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
ToDay News Ufa 02 января в 09:57
Политика

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
РИА Новости вчера в 22:08
Армия и оружие

Раскрыты принципы использования ядерной кнопки

Lenta.ru вчера в 09:50
Кино

Ресторатор Аркадий Новиков рассказал об ожиданиях от «Вторжения»

Ресторатор Аркадий Новиков признался, что удивлен новым фильмом Федора Бондарчука «Вторжение».
Известия 00:00
Общество

Солнце максимально приблизилось к Земле

Газета.Ru вчера в 23:18
Происшествия

В Киеве на съемной квартире обнаружили тела двух девушек

Тела двух девушек были обнаружены хозяйкой съемной квартиры, расположенной в столице Украины в доме на улице Кирилловской.
REGNUM 00:24
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой

Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.
ФАН вчера в 02:00
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия

Четырехлетняя девочка разбилась на тюбинге в Приморье

Известия вчера в 23:32
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у границ России

Самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 06:20
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 02 января в 10:24
Хоккей

Защитник «Трактора» Меньшиков дисквалифицирован на 3 матча КХЛ

Защитник «Трактора» Виталий Меньшиков по мотивам матча с «Торпедо», который закончился уверенной победой челябинцев (6:1), дисквалифицирован на 3 игры.
Sport24.ru 00:35
Политика

Пушков предложил США отдать Техас

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте предложил США вернуть штат Техас Мексике.
Lenta.ru вчера в 22:11
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru вчера в 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
PDVSA
Венесуэльская компания
Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, крупнейшая компания страны. Обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на континентальном и морском шельфах Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное