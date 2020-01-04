Экономика
РБКReuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Читать в источнике
Оценить7294
с чего всё началось
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.Коммерсантъвчера в 17:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Коммерсантъвчера в 17:45
СМИ: Венесуэльские месторождения переходят под контроль зарубежных партнеров
Московский Комсомолецвчера в 18:35
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Наука
Генная терапия помогла мышам с «деменцией боксеров»
Хроническая травматическая энцефалопатия, которую изначально называли «деменцией боксеров» — вызываемое частыми травмами головы нейродегенеративное заболевание, похожее на болезнь Альцгеймера.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Армия и оружие
Генсек НАТО и министр обороны США обсудили ситуацию в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили ситуацию в Ираке 4 января.
Авто
Топ-12 кроссоверов, которые появятся в России в 2020 году
Kia Seltos Очередному корейскому кроссоверу предрекают в России судьбу бестселлера, хотя изначально было известно, что он встанет на ступеньку выше популярной Creta.
Политика
Сатановский объяснил несогласие евреев Польши с президентом РФ
Политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал слова председателя Союза еврейских общин в Польше Клары Колодзейска-Полтын и главного раввина республики Михаила Шудриха, не согласившихся с позицией президента РФ Владимира Путина.
Авто
Минивэн Chrysler Pacifica получит полный привод
В 2020 году минивэн получит обновление внешности и полный привод.
Происшествия
Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Политика
Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
Армия и оружие
Работу «ядерной кнопки» раскрыл ветеран РВСН
Ветеран подчеркнул, что решение о запуске ядерных ракет принимает только президент России, а затем оно передается главе РВСН и идет дальше по цепочке к подчиненным.
Хоккей
Россия поспорит со Швецией за выход в финал молодежного ЧМ по хоккею
В субботу 4 января сборная России проведет полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею.
Авто
Продемонстрированы снимки обновленной генерации седана BMW 7 серии
«Шпионские» фотоснимки уже говорят о том, что BMW трудится над электрифицированной вариацией габаритного седана.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Энергетика
Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Политика
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Происшествия
Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали
Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Футбол
Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»
Общество
Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов
Порядка трех тыс. военнослужащих призовут для тушения лесных пожаров, вспыхнувших на юго-востоке Австралии.
Экономика
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Заработная плата сотрудника не может быть меньше МРОТ.
Происшествия
Никас Сафронов обвинил двух женщин в шантаже
Модель Марина Рудницкая обвинила художника в изнасиловании, однако не стала обращаться в полицию.
Происшествия
При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Общество
Северяне смогут наблюдать первый в 2020 году звездопад
Сегодня ночью жители Мурманской области смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды — первый звездопад 2020 года.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Общество