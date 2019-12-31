Экономика
РБКReuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
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с чего всё началось
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.Коммерсантъвчера в 17:45
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Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Коммерсантъвчера в 17:45
СМИ: Венесуэльские месторождения переходят под контроль зарубежных партнеров
Московский Комсомолецвчера в 18:35
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