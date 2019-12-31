с чего всё началось

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

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