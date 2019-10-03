Экономика
РБКReuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 16:30, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Футбол
Матч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24.
Газета.Ru 16:21
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ
Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.
Газета.Ru 16:04
Интернет
Facebook представил новый мессенджер для пользователей Instagram
Татар-информ 15:52
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
REGNUM вчера в 16:52
Политика
Патрушев пригласил нового советника Трампа по нацбезопасности в Россию
Секретарь Совета национальной безопасности Российской Федерации Николай Патрушев пригласил нового советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайен посетить Россию.
REGNUM 16:24
Хоккей
«Витязь» обыграл ЦСКА и возглавил таблицу КХЛ
Life.ru 15:55
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Общество
Росконтроль назвал одну марку некачественного шоколада
Росконтроль проверил темный шоколад восьми известных брендов. Из них семь попали в перечень товаров с замечаниями, один – в «черном списке».
Русская Планета 04:13
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:06
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли школу на территории ЛНР
Здание школы в поселке Золотое-5 (Михайловка) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получило повреждение из-за обстрела с территории подконтрольного вооруженным формированиям Украины поселка Золотое-4 (Вольный), сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
Взгляд.ру 15:43
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Ведомости вчера в 13:14
Политика
Путин прокомментировал возможное размещение американских ракет в Азии
Россия наверняка даст адекватный зеркальный ответ на возможное размещение США ракет в Азии, но Москва рассчитывает, что пока окончательного решения нет, ситуация будет урегулирована, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 14:12
Футбол
«Спартак» заключит контракт с Тедеско по схеме 1+1
Как сообщает источник, специалист заключит контракт с «красно-белыми» по схеме 1 1 с возможностью продления еще на один сезон.
Vprognoze.ru 12:08
Игры
Состоялся выход Call of Duty Mobile
Состоялся релиз мобильной версии Call of Duty Mobile.
The GEEK 01 октября в 07:39
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
На премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли появилась в компании своей большой семьи, сообщает Wday.ru.
UfacityNews.ru 08:46
Общество
В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия
В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
РБК 16:03
Общество
Москвичам пообещали снег в первые выходные октября
Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил, что первый снег выпадет в Москве в воскресенье, 6 октября.
Газета.Ru 13:57
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Армия и оружие
Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России
Компания «Уралтрансмаш» завершает работы по модернизации самоходной пушки «Малка», признанной одной из самых мощных в мире.
ФАН вчера в 21:08
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
Автоспорт
Под Петербургом пройдет этап немецкой гонки DTM
Автодром «Игора драйв», расположенный под Петербургом, примет этап гоночной серии немецкой DTM.
Город+ 08:29