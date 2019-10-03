Экономика
РБКReuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банк «Траст», на базе которого Центробанк создал банк непрофильных активов, обсуждает с бизнесменом Михаилом Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост-банка, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 15:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк «Траст» обсуждает с бизнесменом Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов из-за санации Бинбанка
Независимая газетавчера в 12:32
СМИ: Гуцериев договаривается с ЦБ об урегулировании долга в 140 млрд рублей из-за Бинбанка
Коммерсантъвчера в 15:50
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Игры
Call of Duty: Mobile была скачана 3 миллиона раз за сутки
Sportbox.RU 02 октября в 06:37
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Происшествия
В Петербурге горит склад на площади 3900 квадратных метров
В Колпинском районе Санкт-Петербурга горит склад на площади 3,9 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском вчера в 23:40
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
Газета.Ru вчера в 21:08
Авто
Китайский кроссовер Lifan X70 снова возвращается в Россию
Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.
Автоновости дня вчера в 01:48
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на турнире в Китае
Россиянка Евгения Медведева показала лучший результат в короткой программе на турнире по фигурному катанию в Китае.
Российская газета вчера в 12:15
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Технологии
В Москве внедрили систему «Цифровой электромонтер» для снижения потерь в электросетях
Система "Цифровой электромонтер", которая позволяет в режиме реального времени управлять параметрами работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии и как следствие снижать потери в электросетях, заработала в одном из округов Москвы.
ТАСС вчера в 06:14
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru вчера в 09:50
Происшествия
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил женщину
Вестник вчера в 21:15
Общество
Дождливая и ветреная погода ждет сахалинцев в первые выходные октября
Первые октябрьские дни порадовали сахалинцев теплом, днём воздух прогревался до 18-24 . Но уже 3 октября осень напомнила о себе.
АСТВ вчера в 23:45
Экономика
«Библио-Глобус» объявил о расторжении договора с Thomas Cook
Российский туроператор «Библио-Глобус» расторг договор купли-продажи доли международной компании Thomas Cook Group PLC.
ТурДом 02 октября в 10:41
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Политика
Россия поможет Китаю защититься от ракет
Мойка78 вчера в 16:29
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Футбол
Джорджевич сделал предложение девушке на «РЖД Арене»
Евро-футбол.ру вчера в 15:18
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Армия и оружие
В РФ завершают модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
В РФ компания «Уралтрансмаш» проводит завершающий этап работ по модернизации одной из мощнейших пушек в мире.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Авто
Представлен купе-родстер Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette Stingray Convertible обзаведется таким же двигателем, как и тарга: атмосферным мотором V8 на 6,2 литра производительностью 502 лошадиных сил и крутящим моментом 637 Нм.
CarsWeek.ru вчера в 07:27
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС вчера в 01:15
Политика
Великобритания смягчила санкции против России
Великобритания приняла решение внести поправки в «Закон об экспорте», предполагающий санкции в отношении России из-за Крыма.
News.ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Космос
В США нашли обшивку НЛО
Мир новостей вчера в 11:50
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50