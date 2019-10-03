с чего всё началось

Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».

Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.

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Армия и оружие Российский Су-57 может стать бомбардировщиком Поскольку БПЛА вряд ли смогут эффективно вести борьбу с вражескими самолетами, беспилотники будут играть роль бомбардировщиков и находится под прикрытием Су-57.

Футбол Де Хеа намерен купить футбольный клуб Потенциальная сделка оценивается в 18 миллионов евро. Де Хеа с 2011 года выступает за «МЮ», куда перешел из «Атлетико».

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Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

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Происшествия Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.

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Политика Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.

Политика Путин уволил главу ФСИН Корниенко Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

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