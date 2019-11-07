Финансы
РБКReuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ
Министерство финансов России в 2020 году намерено диверсифицировать валютные резервы в Фонде национального благосостояния. Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
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Reuters: Минфин России снизит долю валюты в структуре Фонда национального благосостояния
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