Общество
Lenta.ruСтало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Общество
Россиян предупредили о переменчивом лете
Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru 07:49
Общество
Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске
RT на русском 13:36
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
Общество
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
Общество
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Общество
Потанин впервые прокомментировал ЧП в Норильске
Ведомости вчера в 08:05
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества посредством вакцинирования от коронавируса.
Компания вчера в 07:13
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Вестник Кавказа 12:20
Авто
Названы самые продаваемые по итогам мая кроссоверы в России
Бестселлером в сегменте SUV на рынке нашей страны в мае 2020 года стал компактный кроссовер Hyundai Creta.
Тарантас Ньюс 04 июня в 09:23
Футбол
Футбольный агент: «Дивеев стоит от 10 до 15 миллионов евро, он способен вырасти в игрока топ-уровня»
Футбольный агент Олег Еремин рассказал о трансфере защитника Игоря Дивеева из «Уфы» в ЦСКА, а также поделился мнением о перспективах игрока.
Матч ТВ 14:34
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Общество
Кейт Миддлтон обнародовала странное фото из-за важного события
Фотография была размещена по особенному поводу. А внимательные подписчики разгадали, что фото вовсе не свежее.
Дни.ру 11:30
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 14:58
Политика
Путин назвал русский язык основой национальной идентичности
Президент Владимир Путин провёл встречу с деятелями культуры. Он заявил, что русский язык объединяет все народы РФ.
News.ru 07:46
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Армия и оружие
Путин утвердил условия применения ядерного оружия
В открытом доступе впервые появился документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», который 2 июня подписал президент России Владимир Путин.
KM.ru 04 июня в 08:27
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Происшествия
Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области
Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
ИА Новороссия 07:44
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Общество
Алиханов сообщил об отмене ограничений работы ТЦ в Калининграде
На вопрос одного из пользователей о работе торговых центров, глава региона ответил следующее: "Завтра будет подписано постановление с обычным режимом работы для ТЦ", - ответил Антон Алиханов.
Каскад 10:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ 11:58
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Здоровье
В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11