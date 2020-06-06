США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Некоторые из ограничений могут быть обнародованы уже в ближайшем будущем, некоторые — позже, если торговля с Венесуэлой будет продолжаться, передает издание.

Reuters узнал о планах США ввести санкции против десятков танкеров

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