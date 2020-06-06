Общество
РБКReuters узнал о планах США ввести санкции против десятков танкеров
США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Некоторые из ограничений могут быть обнародованы уже в ближайшем будущем, некоторые — позже, если торговля с Венесуэлой будет продолжаться, передает издание.
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Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня За время время 4398 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией.
MySLO.ru вчера в 04:28
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Армия и оружие
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
Здоровье
Диетолог рассказала о самом опасном супе
Известия вчера в 01:04
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Музыка
Звезда «Холостяка» посвятил новый трек бывшей возлюбленной
Главный герой седьмого сезона знаменитого шоу на ТНТ "Холостяк" Антон Криворотов выпустил свой самый романтичный трек, который посвящен бывшей возлюбленной.
Народные новости вчера в 12:30
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
В посольстве России в Чехии назвали провокацией высылку дипломатов
Сегодня Чехия выслала двух российских дипломатов. Причина — якобы ввоз в страну одним из сотрудников дипмиссии рицина.
Говорит Москва вчера в 08:49
Общество
Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца
Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 11:48
Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 08:41
Космос
Определились первые туристы для полета на МКС на корабле Маска
Взгляд.ру 04 июня в 03:38
Здоровье
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
Российская газета 06:36
Космос
Омичи увидели в небе космический поезд Илона Маска
Город55.ру 03:39
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Общество
Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru 06:26
Здоровье
Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК 09:18
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Футбол
«Бавария» обыграла «Байер» в чемпионате Германии
Vprognoze.ru 12:32
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Происшествия
Пропавшего в лесу в Пермском крае мальчика нашли живым
Мальчик, который в среду вечером пропал в лесу в поселке Лель Пермского края, найден.
ТАСС 12:07
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Общество
Андрей Норкин внезапно покинул студию во время записи «Места встречи»
Телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир.
ФАН вчера в 07:30
Технологии
Эксперты объяснили, почему на компьютерах опасно держать Windows 7
«Российская газета» опросила экспертов, и они объяснили, почему на компьютерах опасно держать Windows 7. Материал был выпущен в связи с новостью о том, что почти 25% ПК всё ещё работают под управлением устаревшей операционной системы.
Ferra 11:49