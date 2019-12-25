Экономика

НТВНТВПравительство планирует выкупить у ЦБ акции «Сбербанка»

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство рассматривает вариант выкупа правительством пакета на средства из ФНБ.
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