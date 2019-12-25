Экономика
НТВПравительство планирует выкупить у ЦБ акции «Сбербанка»
Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство рассматривает вариант выкупа правительством пакета на средства из ФНБ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Политика
Путин раскритиковал доклад зампреда правительства РФ Гордеева
Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Здоровье
В России изменят правила посещения пациентов в больницах
«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Общество
Голикова заявила о рекордно низком уровне младенческой смертности
В России за десять месяцев 2019 года зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смертности.
Политика
Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) на своем заседании 25 декабря (трансляция заседания велась на сайте ЦИК) признала неудовлетворительными меры, принятые избиркомом Санкт-Петербурга для оздоровления ситуации в избирательной системе города.
Фигурное катание
Навка: Загитова двое суток не спит и не ест
Олимпийская чемпионка - 2006 Татьяна Навка поведала о подготовки Алины Загитовой к премьере ледового шоу "Спящая красавица".
Транспорт
По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд
Первый пассажирский поезд, который выехал из Санкт-Петербурга в Севастополь днем 23 декабря, прошел по Крымскому мосту.
Общество
В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку
В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.
Политика
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Технологии
Huawei скоро заменит приложения Google на своих телефонах
Google также лишил компанию доступа к ее собственным услугам в последних телефонах Huawei, оставив их без важных приложений, таких как Gmail, YouTube и Play Store.
Энергетика
Козак рассказал о росте цен на бензин
Ранее стало известно, что цены на бензин в 2019 году показали самый низкий рост, а на дизельное топливо – за последние 10 лет.
Происшествия
Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, 25 декабря сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
40 лет назад началась Афганская война
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Кино
На YouTube вышел фанатский короткометражный фильм про Оби-Вана Кеноби
Американский актёр Джейми Коста на своём YouTube-канале опубликовал фанатский короткометражный фильм про Оби-Вана Кеноби, в котором сам же сыграл главную роль.
Авто
Минпромторг разделит промсубсидии в пользу отечественных концернов
Согласно внесенным поправкам, до 2025 года отечественные машины получат другие субсидии, которые окажутся для них наиболее выгодными.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев собрался оставить пожилую супругу на Новый год одну
Футбол
Кононов рассказал об отношении фанатов «Спартака» при личном общении
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартака" Олег Кононов рассказал об отношении болельщиков "красно-белых" при личном общении.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Кино
Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»
Хоккей