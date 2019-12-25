Экономика

РБКРБКReuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана. Сделка ожидается в первой половине 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

На выкуп акций Сбербанка у ЦБ Минфин потратит средства ФНБ — Reuters

REGNUM15:08

Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке

РБК09:57

СМИ: Средства ФНБ могут пойти на выкуп доли ЦБ в Сбербанке

Росбалт10:41

Правительство собирается использовать средства ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Эхо Москвы10:32

Reuters: Правительство РФ планирует использовать ФНБ для покупки доли ЦБ в Сбербанке

Национальная служба новостей13:23

Для выкупа Сбербанка у ЦБ могут использовать деньги из Фонда национального благосостояния

Forbes09:14

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Коммерсантъ08:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Политика

Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти

"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
РИА Новости 15:34
Общество

Свинка Пеппа засудила российского двойника

Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.
Рамблер 15:07
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Политика

ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным

Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 16:57
Происшествия

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета 15:08
Хоккей

Команда Путина выиграла хоккейный матч на Красной площади

Вести.Ru 15:55
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
Evo-rus.com 12:56
Авто

Владение автомобилем обходится дороже россиянам, чем европейцам

Средняя стоимость владения автомобилем в России сегодня составляет около 32,2 тыс. рублей в месяц.
Автоновости дня вчера в 22:35
Экономика

В России отменяется налоговая декларация для малого бизнеса

«Отменяется налоговая декларация для предпринимателей, которые работают по упрощёнке и платят налоги с объекта дохода», — сказал Медведев.
REGNUM 04:45
Общество

Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.
Life.ru 17:10
Хоккей

Острава надежды: что ждет Россию на МЧМ по хоккею в Чехии

Известия вчера в 16:00
Экономика

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
RT на русском 09:45
Экономика

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
REGNUM 23 декабря в 04:02
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши

Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Ведомости 05:37
Здоровье

Эксперты назвали людей, которым вообще нельзя употреблять алкоголь

Кому из людей нельзя пить алкоголь ни в каких количествах, рассказал российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов.
Ugpressa.ru 03:36
Шоу-бизнес

Галкин рассказал о выборе суррогатной матери для их детей с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин впервые рассказал о том, как они с Аллой Пугачевой выбирали сурогатную мать. Первой разговор о детях завела Примадонна.
ТВ Центр вчера в 12:33
Политика

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
RT на русском 15:30
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Общество

Истребитель Су-57 потерпел крушение

Живая Кубань вчера в 01:12
Политика

«Северный поток-2» пообещали достроить при любых обстоятельствах

Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен при любых обстоятельствах.
Lenta.ru 17:02
Экономика

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия 16:17
Армия и оружие

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС 16:57
Политика

Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Известия вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Двойника Майкла Джексона попросили пройти ДНК-тест

Актуальные Новости вчера в 23:54
Экономика

Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку

Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Рамблер 16:06
Футбол

«Екатеринбург Арену» передали в собственность Свердловской области

Znak.com 00:55
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева после операции рассказала о порванном грудном импланте

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ей пришлось пройти через срочную операцию из-за порванного грудного импланта.
Взгляд.ру 23 декабря в 15:56
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa 23 декабря в 01:04
Армия и оружие

Россия предлагала НАТО отказаться от учений в районах соприкосновения

Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО уличили в репетиции наступления на Россию.
News.ru 13:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное