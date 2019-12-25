Экономика
РБКReuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке
Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана. Сделка ожидается в первой половине 2020 года.
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Reuters: Правительство РФ планирует использовать ФНБ для покупки доли ЦБ в Сбербанке
Национальная служба новостей13:23
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