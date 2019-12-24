Экономика
Российская газетаКабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка
В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Подробностей обсуждения Силуанов не привел.
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То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято.
— Эльвира Набиуллина, российский политикИзвестия 07:15
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Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
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Спорт
ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Пресс-служба ВАДА сообщила, что организация в курсе решения общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями.
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У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Технологии
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
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Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
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Общество
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Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
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Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Общество
Кудрин рассказал о решении Путина, спасшем российскую экономику
Решение Владимира Путина о создании резервных фондов сыграло ключевую роль в спасении российской экономики, рассказал Алексей Кудрин.
Происшествия
Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку
Бывший участковый уполномоченный ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергей Крохин приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение мошенничеств и убийство шести человек.
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»
Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев собрался оставить пожилую супругу на Новый год одну
Общество
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Общество
Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь
Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
Авто
Произведён последний в истории седан Toyota Mark X
На заводе Toyota Motomachi в японской префектуре Айти выпущен последний седан модели Mark X, история которой насчитывает 51 год.
Общество
Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Футбол
РУСАДА в ноябре тестировало игроков только одного клуба РПЛ
Четыре футболиста "Краснодара" были протестированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в ноябре.
Политика
Козак считает возможным компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»
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Общество
В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку
В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Фигурное катание
Трусова первой покажет короткую программу на ЧР по фигурному катанию
Назван порядок, в котором российские фигуристки покажут свои произвольные программы в рамках чемпионата России в Красноярске.
Происшествия
В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии
Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.