Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Reuters: Мишустин и Силуанов просили банки не ограничивать бизнес в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 15:38
Фонтанка.Ру

Reuters: Российские власти просят госбанки помочь Белоруссии с ликвидностью. Долги белорусских банков достигают 2,5 млрд долларов

Фонтанка.Рувчера в 14:48
Эхо Москвы

Власти России, как передает Reuters, попросили государственные финансовые структуры поддержать банки Белоруссии

Эхо Москвывчера в 13:05
Национальная служба новостей

Reuters: Власти РФ попросили банки не ограничивать доступ Белоруссии к рублевой ликвидности

Национальная служба новостейвчера в 13:51
Lenta.ru

Долг белорусских банков перед Россией оценили в миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 13:09
Газета.Ru

Reuters назвал сумму долга белорусских банков перед российскими

Газета.Ruвчера в 14:23
РБК

Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

РБКвчера в 11:17

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
156

Суперкомпьютер Summit разгадал главный секрет коронавируса COVID-19

Разгадана главная тайна коронавируса, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Честь открытия принадлежит суперкомпьютеру Summit, установленному в Оак-Риджской национальной лаборатории США.
Уфимские Заметки8 сентября в 04:40
64

Перес объявил об уходе из Racing Point

В объявлении, сделанном через свои страницы в социальных сетях, Серхио Перес в среду вечером объявил, что в 2021 году не будет выступать за команду из Сильверстоуна – она сменит имя с Racing Point на Aston Martin.
Motorsport.com Россиявчера в 14:57

Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики

"Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката", - сказал источник, уточнив, что нарушения связаны с публичной активностью адвоката.
Газета.Ruвчера в 15:30
5

Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russiaвчера в 05:12
13

РФС вынес вердикт по эпизоду с падением Азмуна в штрафной «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать одиннадцатиметровый удар в эпизоде с падением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в штрафной «Локомотива» на 9-й минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0), сообщает пресс-служба РФС.
Чемпионатвчера в 11:47

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
РИА Новостивчера в 15:23
429

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ruвчера в 05:22

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
1,4K