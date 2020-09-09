Финансы
РБКReuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии
«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.
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Reuters: Власти РФ попросили банки не ограничивать доступ Белоруссии к рублевой ликвидности
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