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РБК
РБК

Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.В источнике
С чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов обзванивали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ и просили не ограничивать межбанковские операции с белорусскими банками, сообщили два источника Reuters
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Коммерсантъвчера в 15:38
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Reuters: Мишустин и Силуанов просили банки не ограничивать бизнес в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 15:38
Эхо Москвы

Власти России, как передает Reuters, попросили государственные финансовые структуры поддержать банки Белоруссии

Эхо Москвывчера в 13:05
Газета.Ru

Reuters назвал сумму долга белорусских банков перед российскими

Газета.Ruвчера в 14:23
Национальная служба новостей

Reuters: Власти РФ попросили банки не ограничивать доступ Белоруссии к рублевой ликвидности

Национальная служба новостейвчера в 13:51
Lenta.ru

Долг белорусских банков перед Россией оценили в миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 13:09
Фонтанка.Ру

Reuters: Российские власти просят госбанки помочь Белоруссии с ликвидностью. Долги белорусских банков достигают 2,5 млрд долларов

Фонтанка.Рувчера в 14:48
РБК

Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

РБКвчера в 11:17

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Путин отказался от проведения прямой линии в этом году
Ридусвчера в 02:30
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В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

Москва, 10 сентября 2020, 07:31 — REGNUM Наглость и хамство проявляют украинские власти, которые заочно «арестовали» 65 российских самолетов за выполнение рейсов в Крым, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
REGNUM00:31
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Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

Ранее СМИ сообщили, что актеры сблизились во время съемок фильма «Чернобыль: Бездна», режиссером которого выступил Козловский, а Акиньшина в картине играла главную роль, пишет Экспресс газета.
Shraibikus News01:54
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Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о намерении создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навального.
ТАСС03:22
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Депутат от партии Порошенко назвал Зеленского «законченной тварью»

Народный депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность" Владимир Арьев обрушился с критикой на действующего главу государства Владимира Зеленского из-за решения о совместной инспекции позиций ВСУ.
Свободная Пресса02:30

В правительстве Алтайского края назначен куратор социального блока

Барнаул, 10 сентября 2020, 10:23 — REGNUM В связи с добровольной отставкой заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой, губернатор Алтайского края Виктор Томенко определился с новым руководителем социального блока в возглавляемом им правительстве.
REGNUM03:23

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».
РБК01:00
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Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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