Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии
«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.В источнике
С чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов обзванивали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ и просили не ограничивать межбанковские операции с белорусскими банками, сообщили два источника Reuters
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