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РБК
РБК

Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.В источнике
С чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов обзванивали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ и просили не ограничивать межбанковские операции с белорусскими банками, сообщили два источника Reuters
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Коммерсантъвчера в 15:38
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Коммерсантъ

Reuters: Мишустин и Силуанов просили банки не ограничивать бизнес в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 15:38
Фонтанка.Ру

Reuters: Российские власти просят госбанки помочь Белоруссии с ликвидностью. Долги белорусских банков достигают 2,5 млрд долларов

Фонтанка.Рувчера в 14:48
РБК

Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

РБКвчера в 11:17
Национальная служба новостей

Reuters: Власти РФ попросили банки не ограничивать доступ Белоруссии к рублевой ликвидности

Национальная служба новостейвчера в 13:51
Lenta.ru

Долг белорусских банков перед Россией оценили в миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 13:09
Эхо Москвы

Власти России, как передает Reuters, попросили государственные финансовые структуры поддержать банки Белоруссии

Эхо Москвывчера в 13:05
Газета.Ru

Reuters назвал сумму долга белорусских банков перед российскими

Газета.Ruвчера в 14:23

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