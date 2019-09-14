с чего всё началось

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники хуситы. Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Происшествия В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.

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Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".

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Экономика На модернизацию общественного транспорта потребуется 2 трлн рублей На обновление городского транспорта по всей стране необходимо 2,1 триллиона рублей инвестиций, подсчитали в ВЭБ.

Происшествия Пожар в церкви в Свердловской области потушен По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение корабль «Юма» ВМС США Черноморский флот взял на сопровождение судно "Юма" ВМС США, сообщил Национальный центр управления обороной России.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Политика Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

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Авто Бюджетные модели Datsun получили вариатор Модели бюджетного сегмента Datsun GO и GO + от Nissan появились на мировом рынке ещё пять лет назад и изначально пользовались популярностью, но затем уровень продаж начал снижаться, что производитель связывает с появлением более конкурентоспособных автомобилей аналогичных классов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".