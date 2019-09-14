Энергетика
Газета.RuДобыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники хуситы. Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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Атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии привели к приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки, передает агентство SAP.Коммерсантъвчера в 20:29
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Саудовская Аравия подтвердила сокращение добычи нефти на 5,7 млн баррелей в сутки
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