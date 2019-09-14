Энергетика

Газета.RuГазета.RuДобыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники хуситы. Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось
Атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии привели к приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки, передает агентство SAP
.
Коммерсантъвчера в 20:29

Подробнее о событии

Эр-Рияд признал, что в результате атак на нефтяные объекты добыча нефти сократилась на 50%

ТАССвчера в 18:12

Reuters узнал о сроках восстановления поставок нефти после атак дронов

РБК06:13

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Газета.Ruвчера в 15:25

Reuters назвал возможные сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии

Ведомости06:47

Саудовская Аравия подтвердила сокращение добычи нефти на 5,7 млн баррелей в сутки

Интерфаксвчера в 22:06

Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов

Российская газета02:40

Названы сроки восстановления поставок нефти после атак дронов

Московский Комсомолец07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Происшествия

В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры

По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Хоккей

«Трактор» обыграл «Куньлунь» в Китае

«Трактор» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч ТВ вчера в 05:34
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости 13 сентября в 18:44
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".
Kinonews.ru 13 сентября в 03:15
Политика

Сноуден назвал условие для возвращения в США

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, укрывающийся в России, заявил, что готов вернуться в США, если суд над ним будет проходить при участии присяжных заседателей и им предоставят доступ к засекреченным данным.
Москва 24 13 сентября в 06:07
Политика

Глава Бурятии пришёл на митинг оппозиционеров

Байкал Медиа Консалтинг 06:42
Экономика

На модернизацию общественного транспорта потребуется 2 трлн рублей

На обновление городского транспорта по всей стране необходимо 2,1 триллиона рублей инвестиций, подсчитали в ВЭБ.
Российская газета 13 сентября в 04:14
Происшествия

Пожар в церкви в Свердловской области потушен

По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабль «Юма» ВМС США

Черноморский флот взял на сопровождение судно "Юма" ВМС США, сообщил Национальный центр управления обороной России.
РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Политика

Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Происшествия

Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП

Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Политика

На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря

RT на русском вчера в 03:54
Здоровье

Препарат «Фризиум» будет зарегистрирован в России в ближайшее время

Компания Sanofi, производящая незарегистрированный в России препарат «Фризиум», подаст необходимые для регистрации данного лекарства на территории страны бумаги в течение месяца.
Новые Ведомости 13 сентября в 05:25
Футбол

Месси тренировался в общей группе перед матчем с «Боруссией»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси тренировался в общей группе перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Sportbox.RU 06:53
Политика

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Шоу-бизнес

Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей

В беседе с корреспондентом «URA.RU» политик заявил, что не видит в поступке светской львицы ничего особенного и не согласен с православными активистами, которые усмотрели в танце Собчак действия, оскорбляющие чувства верующих.
URA.Ru 04:38
Происшествия

В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту

REGNUM 02:15
Наука

Учёные нашли способ добывать энергию из холода

Учёные, работающие в Лос-Анджелесе и в Стэндфордском университете, нашли способ добывать энергию из самого настоящего холода.
HotGeo 06:42
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Футбол

Кокорин может стать игроком «Сочи»

Бомбардир.ру вчера в 11:53
Игры

В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК

В первый день после релиза Borderlands 3 на ПК пиковое значение уникальных игроков в два раза превысило тот же показатель предыдущей части серии за все время.
CyberSport.ru вчера в 11:27
Политика

Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском вчера в 16:43
Авто

Бюджетные модели Datsun получили вариатор

Модели бюджетного сегмента Datsun GO и GO + от Nissan появились на мировом рынке ещё пять лет назад и изначально пользовались популярностью, но затем уровень продаж начал снижаться, что производитель связывает с появлением более конкурентоспособных автомобилей аналогичных классов.
Актуальные Новости 00:59
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 сентября в 15:01
Футбол

«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства

В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Здоровье

К чему может привести употребление сыра, поведали медики

ГлавУфа вчера в 02:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное