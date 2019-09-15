Энергетика
РБКReuters узнал о сроках восстановления поставок нефти после атак дронов
Возвращение Саудовской Аравии к полной мощности поставок нефти после атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco может занять «недели, а не дни». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
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