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РБК
РБК

Reuters узнал об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге

Как отметил ученый, предыдущие исследования уже показывали, что у переболевших лихорадкой денге анализы могут давать ложноположительные результаты на антитела COVID-19.В источнике
Мигель Николелисбразильский учёный
Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2
С чего всё началось
Исследование профессора университета Дьюка Мигеля Николелиса в Бразилии показало, что лихорадка Денге, возможно, влияет на развитие у человека определенного уровня иммунитета к коронавирусу, сообщил
 Reuters.
Ведомости02:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Появилась версия об антителах к коронавирусу у перенесших другую болезнь

Lenta.ru00:41
Ведомости

Reuters узнал об иммунитете к коронавирусу у болевших лихорадкой Денге

Ведомости02:00
Московский Комсомолец

Ученые случайно нашли новое средство от коронавируса: помогли комары

Московский Комсомолец03:26
URA.Ru

Иммунитет к коронавирусу может дать другая опасная болезнь

URA.Ru01:16
РИА Новости

Названа болезнь, дающая иммунитет к коронавирусу

РИА Новости02:52
Фонтанка.Ру

Переболевшие лихорадкой денге могут получить иммунитет к коронавирусу

Фонтанка.Ру00:38
РБК

Reuters узнал об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге

РБК23:47

Сохранения «Человека-паука» не дадут перенести в ремастер для PS5

«Человек-паук: Майлс Моралес» выходит 19 ноября вместе с ремастером первой части для PS5, в которую разработчики добавили множество нововведений, включая рейтрейсинг для отражений и освещения, а также поддержку 60 FPS.
Сохранения «Человека-паука» не дадут перенести в ремастер для PS5
Игромания.рувчера в 12:03

ФРГ отказалась комментировать переговоры с США по «Северному потоку-2»

Напомним, что ранее немецкое правительство обратилось к Вашингтону с предложением заключить сделку с США на крупную сумму в обмен на отказ Штатов от санкций в отношении "Северного потока – 2".
Evo-rus.comвчера в 10:26
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Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM03:08
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Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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ФСБ задержала бизнесмена за покушение на уголовное дело акционера «Метростроя» Николая Александрова

Как уже сообщило наше издание, уголовное дело касается темы «Метростроя», да и его акционера Николая Александрова, который сейчас, как известно, находится под домашним арестом.
Фонтанка.Ру03:33

СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости03:36
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