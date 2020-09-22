Reuters узнал об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге
Как отметил ученый, предыдущие исследования уже показывали, что у переболевших лихорадкой денге анализы могут давать ложноположительные результаты на антитела COVID-19.В источнике
Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2
С чего всё началось
Исследование профессора университета Дьюка Мигеля Николелиса в Бразилии показало, что лихорадка Денге, возможно, влияет на развитие у человека определенного уровня иммунитета к коронавирусу, сообщил
Reuters.
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