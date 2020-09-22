Общественная служба новостей 19

Как отметил ученый, предыдущие исследования уже показывали, что у переболевших лихорадкой денге анализы могут давать ложноположительные результаты на антитела COVID-19.

Мигель Николелис бразильский учёный Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2