с чего всё началось

Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters. По данным агентства, исковое заявление было подано еще 23 декабря.

Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

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