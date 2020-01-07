Экономика

ВедомостиВедомостиReuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters. По данным агентства, исковое заявление было подано еще 23 декабря.
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с чего всё началось
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет
 Reuters.
Ведомостивчера в 02:57

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В ВТБ рассказали о предпочтительном варианте по долгу Мозамбика

News.ruвчера в 09:11

Российский банк ВТБ подал иск против государственной компании Мозамбика

Эхо Москвывчера в 01:31

ВТБ подал в суд на Мозамбик

Красная веснавчера в 07:26

Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

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Reuters узнал об иске ВТБ к Мозамбику

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В ВТБ заявили, что реструктуризация долга Мозамбика остается предпочтительным вариантом

ТАССвчера в 08:30

Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Коммерсантъ06 января в 18:26
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Происшествия

Найдены все черные ящики упавшего в Иране украинского самолета

Lenta.ru 05:36
Армия и оружие

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не оставит без ответа убийство США главы иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.
Газета.Ru 03:39
Армия и оружие

CNN: иракские военные пострадали при ударах Ирана по базе США

Экономика сегодня вчера в 19:48
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Происшествия

Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах

Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Вести.Ru 01:43
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
РИА Новости 06:14
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле

Известия 06:01
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
Армия и оружие

В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан

Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Известия 06:20
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон взял на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия.
Газета.Ru вчера в 10:24
Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 06:27
Происшествия

Сына Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Lenta.ru 05:50
Футбол

Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева

Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
Российская газета 04:16
Происшествия

Фото: Житель Петербурга два года хранил на балконе мумию

Житель Петербурга более двух лет хранил на балконе своей квартиры мумию.
Пятый канал 04:48
Космос

Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну

N+1 04 января в 19:01
Футбол

«Спартак» не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара

На время зимней паузы в чемпионате РПЛ красно-белые запланировали провести сбор в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 24 января и Катаре 1-9 февраля, где команда Доменико Тедеско должна принять участие в Кубке "Матч Премьер" вместе с "Локомотивом", "Ростовом" и "Партизаном".
Российская газета 05:27
Политика

Дуда объяснил, почему не поедет на форум памяти холокоста

Ранее в польском издании Gazeta Wyborcza заявили о том, что Дуда якобы не поедет в Израиль на памятные торжества из-за присутствия там президента Российской Федерации Владимира Путина.
РЕН ТВ вчера в 09:33
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
News.ru вчера в 14:43
Культура

Шнуров обратился к подписчикам с вопросом о фильме «Вторжение»

Известия 01:50
Происшествия

Ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Казахстане

Десятилетний ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Казахстане. Об этом сообщает полиция республики.
Время Пресс 04:38
Армия и оружие

Названа цель ракетного удара Ирана по базе США в Ираке

Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:02
Происшествия

В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 01:44
Происшествия

В Москве водитель такси избил подростка, сообщили СМИ

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 04:55
Общество

Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе "Спаситель мира" (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
РЕН ТВ вчера в 05:55
Религия

Православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы

8 января, на следующий день после Рождества Христова, православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы.
ГТРК Владимир 04:11
Армия и оружие

Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны

Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
РБК 06:04
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Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy Xcover

UfaTime.ru 05:44
Футбол

Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов

Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Коммерсантъ вчера в 11:13
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