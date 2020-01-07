Экономика
ВедомостиReuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters. По данным агентства, исковое заявление было подано еще 23 декабря.
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с чего всё началось
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.Ведомостивчера в 02:57
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Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не оставит без ответа убийство США главы иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.
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CNN: иракские военные пострадали при ударах Ирана по базе США
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Происшествия
Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах
Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
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На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
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Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Политика
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Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Армия и оружие
В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан
Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон взял на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия.
Происшествия
Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Происшествия
Сына Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Футбол
Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева
Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
Происшествия
Фото: Житель Петербурга два года хранил на балконе мумию
Житель Петербурга более двух лет хранил на балконе своей квартиры мумию.
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Футбол
«Спартак» не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара
На время зимней паузы в чемпионате РПЛ красно-белые запланировали провести сбор в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 24 января и Катаре 1-9 февраля, где команда Доменико Тедеско должна принять участие в Кубке "Матч Премьер" вместе с "Локомотивом", "Ростовом" и "Партизаном".
Политика
Дуда объяснил, почему не поедет на форум памяти холокоста
Ранее в польском издании Gazeta Wyborcza заявили о том, что Дуда якобы не поедет в Израиль на памятные торжества из-за присутствия там президента Российской Федерации Владимира Путина.
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном
Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
Происшествия
Ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Казахстане
Десятилетний ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Казахстане. Об этом сообщает полиция республики.
Армия и оружие
Названа цель ракетного удара Ирана по базе США в Ираке
Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке.
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
В Москве водитель такси избил подростка, сообщили СМИ
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе "Спаситель мира" (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Религия
Православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы
8 января, на следующий день после Рождества Христова, православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы.
Армия и оружие
Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны
Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
Футбол
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов
Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).