Экономика

ВедомостиВедомостиReuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters. По данным агентства, исковое заявление было подано еще 23 декабря.
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с чего всё началось
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет
 Reuters.
Ведомости02:57

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