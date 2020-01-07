Экономика
ВедомостиReuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters. По данным агентства, исковое заявление было подано еще 23 декабря.
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Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.Ведомости02:57
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