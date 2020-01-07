Экономика
ВедомостиReuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters. По данным агентства, исковое заявление было подано еще 23 декабря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Происшествия
Под Ярославлем при пожаре погибли трое детей
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
В Петербурге ищут няню, пропавшую вместе с ребенком
Сотрудники полиции Петербурга разыскивают женщину, которая ухаживала за чужим маленьким ребенком, а затем пропала вместе с ним.
Авто
Новый арктический вездеход «Русак» протестировали в Архангельске
Новый арктический вездеход «Русак», созданный учеными Нижегородского технического института для перевозки людей и грузов на Крайнем Севере, прошел испытания в Архангельске.
Политика
Пушков заявил о «второй оккупации» Ирака со стороны США
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter сообщения о том, что США не станут выводить войска из Ирака, назвав подобные действия "второй оккупацией" страны.
Политика
США не дали визу главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН
США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на 9 января, сообщает 7 января агентство Reuters.
Политика
«Тщетная попытка»: Турция против нового «убийцы русского газа»
Новый год начинается с новых попыток вытеснить российский газ из Европы.
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года
Роспатент назвал самые любопытные, по мнению ведомства, патенты на изобретения 2019 года.
Авто
Kia запретил продавать новый седан Kia Optima таксистам
Старт приема заказов на седан KIA K5/Optima новой генерации в Южной Корее состоялся 21 ноября 2019 года.
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара
Армия и оружие
Силовики размещают технику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении военной техники и вооружения в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Общество
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 января 2020 года
День может принести хорошую прибыль, но вся она может уйти на бытовые расходы. Постарайтесь избежать случайных знакомств.
Гаджеты
Samsung представила прототип виртуальной клавиатуры для смартфонов
Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Футбол
Слуцкий объяснил, почему Игнатьев нужен «Рубину»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о таланте новичка команды Ивана Игнатьева.
Космос
Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Политика
Эстония усомнилась в заключении с Россией договора о границе
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу усомнился в том, что в 2020 году будет заключен договор о границе с Россией.
Армия и оружие
Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности
Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Футбол
Ибрагимович: «Хотел забить гол за „Милан“ и отпраздновать, как бог»
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.