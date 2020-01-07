Экономика
ВедомостиReuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters. По данным агентства, исковое заявление было подано еще 23 декабря.
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Происшествия
В Нигерии похитили двух моряков из России
Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Армия и оружие
В НАТО открестились от участия в атаке на Сулеймани
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты приняли решение об атаке на иранского генерала Касема Сулеймани без участия Североатлантического альянса и международной коалиции.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Подмосковье достигло восьми
Число погибших при пожаре в бытовках в подмосковном Раменском достигло восьми.
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Политика
Иран подготовил 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
Высший совет национальной безопасности Ирана подготовил 13 вариантов мести США за убийство генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Общество
Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой
Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой — производство автомобилей в Германии по итогам 2019 года опустилось до самых низких значений за последние 25 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Немецкой ассоциации автомобильной промышленности.
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона
Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Экономика
Россия потеряет миллиарды рублей на выплатах пенсии мигрантам
Решение выплачивать пенсии мигрантам может привести к тому, что Россия потеряет миллиарды рублей.
Автоспорт
Антон Шибалов выиграл первый этап «Дакара-2020» в зачете грузовиков
Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов финишировал первым на стартовом этапе ралли-рейда «Дакар-2020».
Футбол
Златан Ибрагимович: «Хотел отпраздновать гол за „Милан“, как бог»
Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед болельщиками, как бог.
Теннис
Медведев обыграл Рууда и принес России победу над Норвегией на ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл норвежца Каспера Рууда в матче турнира ATP Cup.
Музыка
Омский хор спел песню из «Ведьмака» в шоу Урганта
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Политика
МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Религия
Владимир Путин вновь встретил Рождество в Петербурге
В ночь на 7 января президент РФ Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.
Хоккей
Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»
Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Армия и оружие
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани
США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
Хоккей
Роман Ротенберг: «Представьте, что каждый китаец купит клюшку или коньки. Это огромные деньги»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказал позицию о развитии хоккея в мире.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Гаджеты
Определены самые производительные смартфоны 2019 года
Nubia Red Devil 3S компании ZTE возглавил рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года по версии азиатского бенчмарка Master Lu.
Политика
По приглашению Путина 11 января Россию посетит Меркель
Ангела Меркель, канцлер Германии по приглашению Владимира Путина посетит Россию.
Религия
В праздновании Рождества по всей стране участвовали 2,3 млн человек
По ее данным, в ночь на 7 января в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христов, участвовали 2,3 миллиона человек.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассекретили пол будущего ребенка
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассекретили пол второго ребенка Костенко также призналась, что всегда мечтала о девочках-погодках.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Политика
США не дали визу главе МИД Ирана
Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Экономика
Аудиторы предрекают замедление роста мировой экономики в 2020 году
Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%. Так считают эксперты аудиторской компании PwC, выпустившие на этот счет соответствующий доклад.