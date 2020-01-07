Экономика

ВедомостиВедомостиReuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters. По данным агентства, исковое заявление было подано еще 23 декабря.
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Банк ВТБ судится с правительством Мозамбика в рамках проекта на $2 млрд

Красная веснавчера в 22:22

Reuters узнало об иске ВТБ к госкомпании Мозамбика

Дождь03:35

Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

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РБК02:23

Российский банк ВТБ подал иск против государственной компании Мозамбика

Эхо Москвы01:31

ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика

ТАСС03:44

Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Коммерсантъвчера в 18:26
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В Нигерии похитили двух моряков из России

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Газета.Ru 04:34
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В НАТО открестились от участия в атаке на Сулеймани

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты приняли решение об атаке на иранского генерала Касема Сулеймани без участия Североатлантического альянса и международной коалиции.
ТК Звезда вчера в 20:43
Происшествия

Число погибших при пожаре в Подмосковье достигло восьми

Число погибших при пожаре в бытовках в подмосковном Раменском достигло восьми.
RT на русском 04:15
Происшествия

В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости вчера в 07:21
Политика

Иран подготовил 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Высший совет национальной безопасности Ирана подготовил 13 вариантов мести США за убийство генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Lenta.ru 03:56
Общество

Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой

Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой — производство автомобилей в Германии по итогам 2019 года опустилось до самых низких значений за последние 25 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Немецкой ассоциации автомобильной промышленности.
Lenta.ru 03:44
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона

Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
ТАСС 03:21
Экономика

Россия потеряет миллиарды рублей на выплатах пенсии мигрантам

Решение выплачивать пенсии мигрантам может привести к тому, что Россия потеряет миллиарды рублей.
Твой Континент 04:13
Автоспорт

Антон Шибалов выиграл первый этап «Дакара-2020» в зачете грузовиков

Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов финишировал первым на стартовом этапе ралли-рейда «Дакар-2020».
Kazanfirst.ru 05 января в 09:10
Футбол

Златан Ибрагимович: «Хотел отпраздновать гол за „Милан“, как бог»

Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед болельщиками, как бог.
Спорт-Экспресс вчера в 13:38
Теннис

Медведев обыграл Рууда и принес России победу над Норвегией на ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл норвежца Каспера Рууда в матче турнира ATP Cup.
Газета.Ru 02:48
Музыка

Омский хор спел песню из «Ведьмака» в шоу Урганта

Sibnet Новости вчера в 23:11
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Политика

МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Газета.Ru 02:40
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Религия

Владимир Путин вновь встретил Рождество в Петербурге

В ночь на 7 января президент РФ Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:18
Хоккей

Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»

Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Российская газета 02:41
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
РБК 02:54
Хоккей

Роман Ротенберг: «Представьте, что каждый китаец купит клюшку или коньки. Это огромные деньги»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказал позицию о развитии хоккея в мире.
Sports.ru 04:35
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия вчера в 15:18
Гаджеты

AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Игромания.ру 04:24
Гаджеты

Определены самые производительные смартфоны 2019 года

Nubia Red Devil 3S компании ZTE возглавил рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года по версии азиатского бенчмарка Master Lu.
Народные новости 01:38
Политика

По приглашению Путина 11 января Россию посетит Меркель

Ангела Меркель, канцлер Германии по приглашению Владимира Путина посетит Россию.
Вести ПК в Воронеже вчера в 09:39
Религия

В праздновании Рождества по всей стране участвовали 2,3 млн человек

По ее данным, в ночь на 7 января в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христов, участвовали 2,3 миллиона человек.
Российская газета 03:57
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассекретили пол будущего ребенка

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассекретили пол второго ребенка Костенко также призналась, что всегда мечтала о девочках-погодках.
Вокруг ТВ 03:18
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Пятый канал вчера в 15:39
Политика

США не дали визу главе МИД Ирана

Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН.
Мойка78 вчера в 21:48
Общество

Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»

Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Комсомольская правда вчера в 07:30
Экономика

Аудиторы предрекают замедление роста мировой экономики в 2020 году

Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%. Так считают эксперты аудиторской компании PwC, выпустившие на этот счет соответствующий доклад.
REGNUM 03:29
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