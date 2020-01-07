с чего всё началось

ВТБ подал в Верховный суд Великобритании иск к государственной компании Мозамбика Mozambique Asset Management (MAM) из-за проблем с "общими коммерческими контрактами и договоренностями". Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы суда.

Reuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика

Происшествия Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.

Кино Почему утонул «Одесский пароход» Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.

Экономика Минимальная зарплата на Украине стала чуть больше российской и белорусской Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук заявил, что впервые с 2008 года минимальная заработная плата на Украине незначительно опередила аналогичные показатели России и Белоруссии.

Политика Курц вновь стал канцлером Австрии Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.

Политика США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.

Наука Компания Toyota построит в Японии прототип города будущего Президент Toyota Motor Акио Тоёда объявил о планах компании по строительству прототипа футуристического города возле горы Фудзи на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе.

Хоккей Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль» Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которой он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.

Гаджеты Компания Realme анонсировала бюджетник Realme 5i Буквально только что бренд Realme представил смартфон Realme 5i. Он стал последним смартфоном из линейки Realme 5.