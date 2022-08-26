По данным агентства, с ноября 2020-го Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) перевозила венесуэльскую нефть на трех танкерах, которые приобрела в том же году у PetroChina, «дочки» Китайской нефтегазовой корпорации (CNPC).
«С 26 августа с.г. временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя»,— сообщает консульский департамент.
Вечером 25 августа сотни людей прошли маршем перед регистрационным центром в Тер-Апеле — одним из самых крупных приютов для беженцев в Нидерландах, протестуя против того, что просители убежища начинают беспорядки в поселении.
«Промышленный районный суд города Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 млн рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову», — сказано в сообщении.