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Reuters узнал о решении Германии и Италии платить за газ в рублях

Согласно указу президента России Владимира Путина, иностранные покупатели российского газа должны открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета.
РБК
Власти Италии, в свою очередь, получили от Еврокомиссии разъяснения о том, «как законно покупать российский газ».
RT на русском
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро.
РИА Новости
В «Газпроме» уведомили, что поставки могут быть возобновлены после того, как Gasum перейдет на новую систему оплаты газа и перечислит деньги.
НТВ

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