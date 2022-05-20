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Reuters узнал о решении Германии и Италии платить за газ в рублях

Власти Германии и Италии позволили своим компаниям открывать счета в рублях, чтобы покупать российский газ, не нарушая санкции против РФ, сообщает Reuters
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РЕН ТВ
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Германия действовала в тесной координации с ЕС.
RT на русском
Власти Италии, в свою очередь, получили от Еврокомиссии разъяснения о том, «как законно покупать российский газ».
RT на русском
Глава концерна Катрин Макгрегор отметила, что компания получила решение, которое позволяет платить по контрактам в валюте, «что кажется приемлемым для «Газпрома» и соответствует санкциям».
Известия

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