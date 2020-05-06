Политика
BFM.ruReuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. Россию пока не будут подключать к переговорам, в том числе из-за позиции Пентагона, пишет Reuters.
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с чего всё началось
Россию, главного партнера NASA на Международной космической станции, не планируют привлекать к договору на первоначальном этапе, передает Reuters со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 19:57
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Россия может не попасть в международное соглашение о добыче ресурсов Луны
Московский Комсомолецвчера в 18:24
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Шоу-бизнес
Бабкина заявила о поражении около 80% легких
Недавно народная артистка страны выписалась из больницы, где провела около месяца. Бабкина была госпитализирована с пневмонией.
Газета.Ru 06:56
Армия и оружие
Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников
Ряд российских интернет-изданий со ссылкой на неназванные СМИ Венесуэлы опубликовали материал о якобы имевшем место участии российских военнослужащих в захвате американских наемников.
Военное дело 03:56
Армия и оружие
Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах
В Вооруженных силах РФ число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции превысило число заболевших, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 06:06
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Происшествия
Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове
Вечерняя Москва 03:54
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
Энергетика
Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти
Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы.
Политика Сегодня вчера в 19:14
Политика
Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост
Россия пока не вышла на плато по распространению COVID-19, постоянно идет прирост заболеваемости.
Вести.Ru 06:49
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
Общество
От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы
Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 06:05
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи
Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Общество
Отопление в Москве начнут отключать с 7 мая
Отключение отопления начнется в Москве 7 мая и продлится от трех до пяти дней, сообщил журналистам вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Коммерсантъ 02:56
Футбол
Хавбек сборной России Головин не вернется в «Монако» до июня
Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин, который до 11 мая должен был вернуться в стан монегасков, принял решение на ближайшее время остаться в России.
Вести.Ru 06:09
Шоу-бизнес
Галкин с Пугачевой и детьми устроили домашнюю дискотеку
Максим рассказал, что они устроили музыкально-танцевальную импровизацию. Ди-джеем в этот вечер был Гарри, а на танцполе зажигала Лиза.
RuNews24.ru вчера в 06:23
Здоровье
Инфекционист: пик по коронавирусу в Алтайском крае еще не пройден
Прогнозы делать не стоит Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко считает, что пик по коронавирусу еще не пройден.
АМИТЕЛ 03:02
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Происшествия
Читу накрыло дымом из-за лесных пожаров в районе Молоковки и Угдана
При обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщайте информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую службу: 20-22-07 Напомним, что в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации.
Забайкальский рабочий 04:41
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество
В Ростовской области число жертв коронавируса выросло до 12
Напомним, на 6 мая в Ростовской области зарегистрировано 1 434 человека с коронавирусом. За сутки число заразившихся увеличилось на 81.
Rostov.ru 03:43
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Фигурное катание
Фигуристка Трусова подала заявление об уходе от тренера Тутберидзе
RT на русском 06:48
Общество
В Севастополе разрешили выход в море для маломерных судов
Власти Севастополя со среды разрешили выход в море для маломерных судов, если они будут использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг, сообщил в среду на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 05:07