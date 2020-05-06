с чего всё началось

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. Россию пока не будут подключать к переговорам, в том числе из-за позиции Пентагона, пишет Reuters.

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

Армия и оружие Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников Ряд российских интернет-изданий со ссылкой на неназванные СМИ Венесуэлы опубликовали материал о якобы имевшем место участии российских военнослужащих в захвате американских наемников. 79

Армия и оружие Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах В Вооруженных силах РФ число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции превысило число заболевших, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Общество В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ 27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. 454

Энергетика Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы. 202

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 889

Экономика Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК. 8

Общество От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков). 21

Общество Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Общество Отопление в Москве начнут отключать с 7 мая Отключение отопления начнется в Москве 7 мая и продлится от трех до пяти дней, сообщил журналистам вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 299

Футбол Хавбек сборной России Головин не вернется в «Монако» до июня Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин, который до 11 мая должен был вернуться в стан монегасков, принял решение на ближайшее время остаться в России.

Экономика Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. 334

Происшествия Читу накрыло дымом из-за лесных пожаров в районе Молоковки и Угдана При обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщайте информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую службу: 20-22-07 Напомним, что в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации.

Общество В Ростовской области число жертв коронавируса выросло до 12 Напомним, на 6 мая в Ростовской области зарегистрировано 1 434 человека с коронавирусом. За сутки число заразившихся увеличилось на 81. 8