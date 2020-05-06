Политика

BFM.ruBFM.ruReuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. Россию пока не будут подключать к переговорам, в том числе из-за позиции Пентагона, пишет Reuters.
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с чего всё началось
Россию, главного партнера NASA на Международной космической станции, не планируют привлекать к договору на первоначальном этапе, передает Reuters
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 19:57

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Эксперт назвал подготовку договора по освоению Луны пиаром Трампа

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Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах

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В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
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Общество

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Известия 05:21
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Политика Сегодня вчера в 19:14
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Политика

Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост

Россия пока не вышла на плато по распространению COVID-19, постоянно идет прирост заболеваемости.
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Lenta.ru 03:03
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Экономика

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Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
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Общество

От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

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Интерфакс 06:19
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
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Общество

Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы

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REGNUM 06:05
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
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Отопление в Москве начнут отключать с 7 мая

Отключение отопления начнется в Москве 7 мая и продлится от трех до пяти дней, сообщил журналистам вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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Футбол

Хавбек сборной России Головин не вернется в «Монако» до июня

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин, который до 11 мая должен был вернуться в стан монегасков, принял решение на ближайшее время остаться в России.
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Здоровье

Инфекционист: пик по коронавирусу в Алтайском крае еще не пройден

Прогнозы делать не стоит Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко считает, что пик по коронавирусу еще не пройден.
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Экономика

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Вести.Ru 05:27
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Происшествия

Читу накрыло дымом из-за лесных пожаров в районе Молоковки и Угдана

При обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщайте информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую службу: 20-22-07 Напомним, что в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации.
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Политика

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В Ростовской области число жертв коронавируса выросло до 12

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Происшествия

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Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

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Общество

Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета

Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова подала заявление об уходе от тренера Тутберидзе

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Общество

В Севастополе разрешили выход в море для маломерных судов

Власти Севастополя со среды разрешили выход в море для маломерных судов, если они будут использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг, сообщил в среду на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 05:07
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