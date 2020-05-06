Политика
BFM.ruReuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. Россию пока не будут подключать к переговорам, в том числе из-за позиции Пентагона, пишет Reuters.
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с чего всё началось
Россию, главного партнера NASA на Международной космической станции, не планируют привлекать к договору на первоначальном этапе, передает Reuters со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 19:57
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Россия может не попасть в международное соглашение о добыче ресурсов Луны
Московский Комсомолецвчера в 18:24
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Авто
Компания Nissan ограничит свое присутствие в Европе
Автоновости дня вчера в 01:54
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Политика
В Китае назвали абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Пекин расценивает как абсурдные и политически мотивированные обвинения в том, что Китай якобы скрывал информацию о вспышке коронавируса.
ТАСС 04:38
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM вчера в 11:14
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском вчера в 16:04
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости вчера в 11:14
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Кино
Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»
NewInform вчера в 02:26
Гаджеты
Meizu 17 Pro получит очень быструю беспроводную зарядку
Производитель подтвердил, что аппарат получит беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.
Megaobzor.com 04:33
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
Wday.ru 04:45
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Общество
В МЧС предупредили о грозе и усилении ветра в Москве
Гроза с дождём и порывы ветра до 21 м/с ожидаются в Москве до полуночи среды, 6 мая.
RT на русском вчера в 08:02
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Кино
Сильвестр Сталлоне и Warner Bros. работают над сиквелом «Разрушителя»
REGNUM 04 мая в 09:47
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
Происшествия
Мужчина с коронавирусом сбежал из госпиталя в Подмосковье
Правоохранители разыскивают мужчину с коронавирусом, сбежавшего из госпиталя для ветеранов войн в Подмосковье.
Газета.Ru 04:53
Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Футбол
Удар блогера Евгения Савина по мячу попал в блог «433»
Популярный блог "433" обратил внимание на удар по мячу известного российского блогера Евгения Савина.
Bobsoccer 03:24
Авто
Замена Nissan Terrano получила мотор от Renault Arkana
Nissan решил обновить моторную линейку кроссовера Kicks, и теперь обновленный внедорожник получит 1,33-литровый 4-цилиндровый турбомотор мощностью 154 л.с. от новой Renault Arkana.
AvtoVolgograda.ru 04 мая в 05:24
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Происшествия
В центре Донецка прогремел взрыв
Rusvesna.su 03:15
Футбол
Тренер ФК «Ахмат» Шалимов назвал россиян «дармоедами»
KM.ru 04 мая в 06:47
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30