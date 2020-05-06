с чего всё началось

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. Россию пока не будут подключать к переговорам, в том числе из-за позиции Пентагона, пишет Reuters.

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 383

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 535

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Гаджеты Meizu 17 Pro получит очень быструю беспроводную зарядку Производитель подтвердил, что аппарат получит беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.

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Общество Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком. 225

Общество Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС. 66

Футбол Удар блогера Евгения Савина по мячу попал в блог «433» Популярный блог "433" обратил внимание на удар по мячу известного российского блогера Евгения Савина.