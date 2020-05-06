с чего всё началось

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. Россию пока не будут подключать к переговорам, в том числе из-за позиции Пентагона, пишет Reuters.

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

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