Политика

BFM.ruBFM.ruReuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. Россию пока не будут подключать к переговорам, в том числе из-за позиции Пентагона, пишет Reuters.
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с чего всё началось
Россию, главного партнера NASA на Международной космической станции, не планируют привлекать к договору на первоначальном этапе, передает Reuters
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 19:57

Подробнее о событии

США собрались добывать ресурсы на Луне

Lenta.ruвчера в 18:47

Reuters узнал о новом проекте США по добыче ресурсов на Луне без России

РБКвчера в 22:32

Reuters: США готовят договор по добыче ресурсов на Луне без участия России

Коммерсантъвчера в 19:57

СМИ: США готовят договор о добыче ископаемых на Луне без участия России

РИА Новостивчера в 19:41

США намерены добывать ресурсы на Луне без участия России

Эхо Москвы02:01

Россия может не попасть в международное соглашение о добыче ресурсов Луны

Московский Комсомолецвчера в 18:24

Reuters: США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

ТАССвчера в 17:16
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
4,1K
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
3,3K
Общество

Псковские власти ограничили карантинные меры

В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,8K
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,9K
Политика

Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР

В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
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Общество

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
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Политика

Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию

На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж.
Евразия Daily 04 мая в 20:45
1,8K
Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
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Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
1K
Здоровье

350 медиков отказались работать в Калининградской области

В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
6,9K
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
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Общество

Власти Москвы назвали дату начала отключения отопления

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится три дня.
RT на русском 01:21
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Общество

Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
2K
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
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Общество

Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку

Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Здоровье

В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус

На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований.
Российская газета 01:50
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Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
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Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия вчера в 07:24
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