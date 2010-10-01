Экономика

КоммерсантъКоммерсантъReuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
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Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Коммерсантъ18:26

Банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против Мозамбика

Эхо Москвы20:17
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Разработана вакцина против болезни Альцгеймера

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РБК 12:34
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Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
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Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
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Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

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Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

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