Экономика

КоммерсантъКоммерсантъReuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
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Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Коммерсантъвчера в 18:26

Российский банк ВТБ подал иск против государственной компании Мозамбика

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Банк ВТБ судится с правительством Мозамбика в рамках проекта на 2 млрд долл

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