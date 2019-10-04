Силы безопасности Ирака открыли огонь по протестующим в центре Багдада, где уже несколько дней продолжаются антиправительственные выступления, информирует агентство Reuters. Сообщается, что по меньшей мере один человек получил ранения и находится в критическом состоянии.

Reuters: в Багдаде силовики открыли огонь по протестующим

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